Уголовные дела, открытые в России против Яроша, не повлияют на его борьбу за Украину – «Правый сектор»

Киев. 4 марта. УНИАН. Уголовные дела, возбужденные в России против лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша, не повлияют на его борьбу за Украину.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал представитель «Правого сектора» Андрей Тарасенко.

По его словам, эти уголовные дела никак не повлияют на деятельность Яроша.

"Хочу сообщить, что он находится здесь, никуда не собирается убегать, не собирается прекращать борьбу, и смертные приговоры, и уголовные дела никак не повлияют на его деятельность, он будет продолжать до победного конца", - отметил Тарасенко.

Он также опроверг сообщение россиян о том, что Ярош якобы обращался к лидеру чеченских боевиков Доку Умарову за поддержкой.

Говоря о действиях России в Украине, в том числе в Крыму, Тарасенко заметил, что в "Правом секторе" расценивают это как войну против Украины и украинского народа.

"К нам постоянно поступают вопросы, почему мы не едем в Крым... Слышал переговоры Путина с главой ЧФ: «почему не стреляют, а тот отвечает, что они (украинские военные) просто посылают", потому я считаю, что наши военные - большие молодцы, и мы удержимся от тех провокаций, на которые они нас хотят вытащить", - отметил Тарасенко.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Следственном комитете России заявили о возбуждении уголовного дела в отношении лидера «Правого сектора» Яроша.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, осуществленные с использованием средств массовой информации)», - сказал представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

По мнению следствия, в своих выступлениях «глава ультранационалистической украинской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош публично призывает антироссийские силы к экстремистским действиям и террору на территории России».

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заочном избрании Ярошу меры пресечения свободы в виде взятия под стражу, а затем Ярош будет объявлен в международный розыск, говорится в сообщении.