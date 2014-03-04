В Киевской области за два дня в отряды Самообороны записались более 1,7 тыс. добровольцев для защиты Украины

Киев. 4 марта. УНИАН. Самооборона Киевской области за два дня записала более 1,7 тыс. добровольцев для защиты Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал пресс-секретарь штаба Киевской областной самообороны Игорь Постановский.

По его словам, после объявления мобилизации в связи с внешней интервенцией со стороны Российской Федерации, вводом иностранных войск на территорию Украины, штаб Самообороны Киевской области осуществляет мобилизацию патриотически настроенных граждан с целью защиты Родины.

Он отметил, что военкоматы в некоторых регионах не работают. "Как раз такой пробел мы и попытались закрыть - осуществлять мобилизацию граждан. За те два дня, до сегодняшнего дня, были мобилизованы – 1 тысяча 743 патриотически настроенных людей, этот процесс продолжается", - отметил он.

Он уточнил, что речь идет не о военной мобилизации. Эти люди готовы уже сегодня патрулировать территорию.

“Милиция полностью деморализована и дезорганизовала, находится в состоянии распада”, - заявил Постановский. Он отметил, что до них доходит информация о том, что в некоторых отделениях милиции Киевской милиции на рабочих местах отсутствует весь личный состав - кто-то в отпуске, кто-то на больничном. “И люди, которые сегодня записываются, могут уже обеспечивать общественный порядок, но если будет военная агрессия, то люди готовы выйти...”, - отметил он.

Заместитель координатора областного штаба Владимир Давыдюк добавил, что сегодня из области поступают сообщения о “махновщине”, когда в каждом селе создаются какие-то отряды самообороны, которые незаконно перекрывают улицы, дороги и тому подобное. Давыдюк подчеркнул важность координации работы разных отрядов, которые бы согласовывали свою деятельность с правоохранительными органами, а не перебирали на себя их полномочия.