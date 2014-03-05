Киев. 5 марта. УНИАН. Представители организаций русской культуры подчеркивают, что никогда не испытывали притеснений в Украине и осуждают агрессивную политику Кремля.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН. В мероприятии приняли участие гендиректор и художественный руководитель Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинка Михаил Резникович, народная артистка Украины Лариса Кадочникова, гендиректор Национального музея русского искусства Юрий Вакуленко, директор литературно-мемориального музея Михаила Булгакова Людмила Губианури, директор Музея Александра Пушкина Наталия Тишаева и директор Музея Шолом-Алейхема Ирина Климова.

“Наши организации никогда не испытывали давления и притеснения наших прав в Украине, мы всегда пользовались поддержкой государства. Мы не нуждаемся в защите захватчиков и не желаем быть заложниками агрессивной политики Кремля”, - заявили представители российской культуры, которые длительное время работают в Украине.

По словам Вакуленко и Кадочниковой, хотя они родились в России, Украина для них стала второй Родиной.

“Я не помню, чтобы как русскоязычная актриса я где-то чувствовала какие-то притеснения относительно языка. Где бы я ни была в Украине - всегда меня принимали очень хорошо. И вообще стала лицом поэтического кино Украины. Я очень люблю Россию, потому что там живут мать, брат, там живут мои товарищи. Россию, которая разговаривает на языке Пушкина, бунинскую. Но я также люблю и Украину. И мне очень больно, когда возникают такие безрассудные конфликты. Это настолько непонятно, страшно, что хочется сказать единственное: остановитесь и любите друг друга”, - сказала Кадочникова.

Гендиректор Национального музея русского искусства отметил, что живет в Украине и разговаривает на русском языке, но не испытывает в связи с этим никаких проблем.

“В Украине я нашел Родину, к которой я, наверно, стремился всю жизнь. Я думаю и разговариваю на русском. Я, наверно, являюсь тем примером, когда будучи русскоязычным жителем Украины, абсолютно не испытываю никаких проблем”, - сказал Вакуленко.

Он также отметил, что Национальный музей русского искусства является одним из наиболее востребованных в Украине.

“Совершенно непонятно, на чем основываются дикие и непонятные утверждения о геноциде русского языка”, - резюмировал Вакуленко.

Губианури отметила, что участники пресс-конференции собрались сегодня по собственной воле.

“За нами не стоят ни партии, ни движения, мы не выполняем приказы нашего руководства. А собрались мы потому, что нас не могут не волновать события последних дней — введение российских войск в Украину. И главная мотивация с российской стороны — это якобы защита русскоязычного населения”, - подчеркнула она.

Губианури добавила, что их позицию поддерживают сотрудники Музея Максимилиана Волошина в Коктебеле и Музея Александра Грина в Феодосии.

Как представитель Музея Булгакова Губианури отметила, что заведение открыло свои двери для посетителей в первые дни независимости Украины и продолжительное время оставался единственным музеем писателя.

“В Москве Музей Булгакова открылся только через 20 лет. Так же в годы независимости Украины появился здесь Музей Шолом-Алейхема и Музей Пушкина”, - отметила она, обратив внимание, что экскурсии в этих музеях проводятся на русском языке.

“Более того, совершенно не нужно решать вопросы языковые с помощью военной интервенции. И хочу сказать, что я, как русскоязычная гражданка, как директор Музея Булгакова, как православная, никогда ни к кому не обращалась — ни к российской армии, ни к российскому правительству за помощью. Не обращалась и не собираюсь обращаться”, - отметила Губианури.

Директор Музея Шолом-Алейхема Ирина Климова добавила, что никаких проявлений антисемитизма, о которых в последнее время распространяют слухи, в Украине нет. По ее словам, Музей Шолом-Алейхема развивается и функционирует, пользуется популярностью. Также Климова подчеркнула, что никто не запрещает разговаривать в Украине как на русском, так и на языке идиш.

Резникович, в свою очередь, пригласил всех желающих 9 марта в Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинка на премьеру представления к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко “Везде один”.

Как подчеркнул руководитель театра, представление будет двуязычным, то есть одна его часть — русская, другая — украинская, в соответствии с оригинальным языком дневников Шевченко, его произведений и тому подобное, на основе которых поставили представление.

“В это сложное время мы — украинские музеи, которые представляют русскую культуру на украинской земле, — нам сейчас не труднее, чем другим. Никто не воздействует на нас силой. Мы говорим о том, что у нас одна культура”, - подчеркнула директор Музея Александра Пушкина.

Справка УНИАН. С 27 февраля вооруженные люди без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные и пограничные объекты в Крыму. Украинская власть заявила, что эти захватчики – российские военнослужащие.

1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента Владимира Путина о введении войск в Украину.

Путин и МИД России неоднократно заявляли, что власти России своими действиями защищают интересы русскоязычного населения в Украине.

Вместе с тем Президент России Путины вчера на пресс-конференции не признал присутствия в Крыму российских военнослужащих и сказал, что украинские военные части блокируются местными «силами самообороны».