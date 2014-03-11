Киев. 11 марта. УНИАН. Общественные организации разработали Национальный план действий по сохранению единой Украины и передали его на рассмотрение исполняющему обязанности Президента, председателю Верховной Рады Украины Александру Турчинову.

Об этом председатель Всеукраинского благотворительного фонда Надежды и Добра Валентина Довженко сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, каждая из женщин, представляющих общественные организации, которые принимали участие в разработке этого плана, взяли на себя обязательство проинформировать об этом плане граждан в своем регионе.

«Учитывая очень непростую ситуацию, мы решили обратиться с этим Национальным планом действий не только к господину Турчинову, но и ко всем председателям областных советов, к послам США, России и ЕС», - сказала Довженко.

Она сообщила, что план состоит из 10 пунктов, которые, по мнению разработчиков, нужно выполнить немедленно.

В плане отмечается необходимость отменить решение Верховной Рады об отмене Закона Украины «О принципах государственной языковой политики», срочно создать специальную комиссию в составе представителей всех регионов Украины для учета позиций людей разных национальностей и регионов при разработке новой редакции закона о языках.

Также общественные организации предлагают создать комиссию из представителей всех регионов Украины для разработки проекта закона о расширении полномочий регионов, в первую очередь, относительно формирования исполнительной власти и местных бюджетов. Разработчики плана действий предлагают сформировать комиссию в составе представителей Верховной Рады Украины и Верховной рады АРК для разработки проекта закона относительно расширения полномочий Крымской автономии.

Планом действий также предусматривается сформировать делегацию в составе представителей депутатского корпуса и общественности и добиться проведения переговоров с Госдумой РФ о деэскалации ситуации в АРК и нормализации межгосударственных отношений.

Кроме того, разработчики плана действий считают, что необходимо принять постановление ВР о проведении одновременно с выборами Президента всеукраинского (императивного) референдума, на которого вынести вопросы, которые больше всего волнуют граждан и определяют перспективы развития Украины: утвердить национальную идею Украины: «Единство, закон, справедливость»; устройство - унитарное с широкими полномочиями регионов; форму правления; внешнеполитический курс государства - развитие взаимовыгодных партнерских отношений со всеми странами мира; отмена депутатской неприкосновенности; предоставление права избирателям отзывать избранных депутатов в случае невыполнения ими возложенных на них полномочий и обязанностей.

Разработчики плана действий предлагают принять Конституцию Украины по результатам всеукраинского референдума.

Они также считают, что необходимо после принятия новой Конституции назначить досрочные выборы народных депутатов Украины и депутатов местных органов власти всех уровней.

После выборов разработчики плана действий предлагают сформировать высокопрофессиональное правительство национального доверия в составе представителей разных регионов с учетом позиции общественности.

Кроме того, Верховная Рада Украины вместе с областными советами должна немедленно принять меры по наведению общественного порядка в стране.

«Верховной Раде вместе с представителями региональных органов власти разработать чрезвычайный план мер, направленных на вывод Украины из финансово-экономического кризиса», - отмечается в плане действий.

Разработчики плана действий также считают, что необходимо направить в страны-соседи Украины, ЕС, США, ООН обращения с предложением прекратить геоэкономические и геополитические страсти вокруг Украины.