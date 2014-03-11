Профессор Полищук рассказал о первых результатах лечения Тимошенко в немецкой клинике “Шарите”

Киев. 11 марта. УНИАН. Нейрохирург, член-корреспондент НАМН Украины, профессор Николай Полищук рассказал о первых результатах лечения лидера партии “Батькивщина”, экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в немецкой клинике “Шарите”.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, ссылаясь на информацию от своих коллег-медиков из «Шарите».

По его словам, 9 марта в “Шарите” Тимошенко было проведено полное медицинское обследование на современном оборудовании.

“В тот же день немецкими врачами было проведено и малоинвазивное оперативное вмешательство, которое было направлено на блокировку пораженных нервных окончаний. Данное вмешательство расценивается как хирургическая манипуляция. Оно должна проводиться очень точно, целенаправленно - именно на пораженные корешки. Чтобы снять болевой синдром, чтобы снять воспалительный процесс (вы знаете, что там есть межпозвонковая грыжа). Это хронический воспалительный процесс, поэтому ожидать быстрого результата от этого трудно”, - сказал профессор Полищук.

Он также уточнил, что данная манипуляция имеет лечебный эффект и проводится с целью дифференциально-диагностического определения тактики лечения.

“Количество таких манипуляций зависит от решения врачей. Препараты, которые вводились Юлии Владимировне, имеют обезболивающее, противовоспалительное действие (снимают отек окружающих тканей, компрессию корешка мягкотканого элемента)”, - сказал Полищук.

Врач отметил, что как только будет позитивный результат, эту манипуляцию можно провести повторно - 1-2 раза (обычно не более трех раз), лишь после этого может быть решен вопрос, есть ли потребность в хирургическом вмешательстве или нет.

Профессор Полищук допустил, что у Тимошенко есть “очень большой шанс” избежать оперативного вмешательства на позвоночнике.

«Согласно тем данным, что у меня есть, можно сказать, что сегодня этот процесс проведен успешно, и время покажет, как проводить дальнейшее лечение. Будут подключены специалисты по ортопедии, физикальной медицине, неврологи, нейрохирурги и нейрорадиолог. После этого будет решено в клинике, нужно ли хирургическое вмешательство, или нет ли потребности в хирургическом вмешательстве», - сказал профессор Полищук.