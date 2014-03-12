Эксперт прогнозирует, что Еврокомиссия может принять рекомендации об отмене виз для граждан Украины через 1,5 - 2 года

Киев. 12 марта. УНИАН. Научный директор Института Евроатлантического сотрудничества Александр Сушко прогнозирует, что Еврокомиссия может принять рекомендации об отмене виз для граждан Украины через 1,5 - 2 года.

Об этом Сушко сказал на пресс-конференции в УНИАН.

«1,5 - 2 года до принятия Европейской комиссией заключения о выполнении Украиной всех критериев и, соответственно, - рекомендации относительно отмены виз», - сказал он.

Кроме того, по словам Сушко, от 6 до 9 месяцев будет длиться процедура перехода к безвизовому режиму. «Вряд ли можно заранее спрогнозировать непосредственно дату, когда можно ездить без виз. В случае Балканских стран от рекомендации Еврокомиссии до конкретного начала такого путешествия было где-то полгода, а в случае Молдовы, я вижу, что это затягивается», - добавил он.

По словам Сушко, согласно данным независимых исследований, Украина уже достаточно продвинулась в выполнении критериев второй фазы Плана действий по визовой либерализации, в частности, в вопросе политики границ, миграционной политики.

«В целом мы видим, что вторая фаза уже выполняется, и опыт свидетельствует, что мониторинг этой фазы не является таким уже суровым, чтобы его нельзя было пройти за два цикла, а два цикла - это один год», - сказал эксперт.

По мнению Сушко, сегодня для Украины открылось «окно уникальных возможностей», в рамках которого можно значительно быстрее решить те задания, которые раньше казались недосягаемыми в короткой перспективе.

В то же время эксперт считает, что не стоит формировать у общественности ожидания, что теперь вопрос отмены виз заключается лишь в политическом решении со стороны Евросоюза, который должен вознаградить Украину за победу и борьбу за демократические ценности.

«ЕС сейчас ищет способ, как вознаградить Украину. Прежде всего, это касается общества, которое подтвердило свою готовность идти на жертвы ради европейского будущего, и это создает дополнительные возможности. С другой стороны, вряд ли можно рассчитывать, что Евросоюз предоставит безвизовый режим как подарок, невзирая на технические критерии, которые выдвигаются для любой страны, которая хочет безвизовый режим», - сказал он.

Как считает Сушко, правительство на протяжении месяца должно провести консультации с общественностью, и внести в Верховную Раду законопроект о преодолении дискриминации, ВР должна принять его до летних каникул. «Мы считаем, что это вполне реалистично», - добавил он.