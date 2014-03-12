Около 2 тысяч выпускников западных вузов предлагают новому украинскому правительству свою помощь

Киев. 12 марта. УНИАН. Украинцы - выпускники западных вузов предложили новому украинскому правительству свою помощь. Они готовы работать за государственные зарплаты или даже бесплатно.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, представительница Гарвардского клуба Украины Наталия Бугайова отметила: “Мы самоорганизовались как один из больших кадровых ресурсов, который готов помогать правительству. Мы не ставим целью привести конкретные лица в правительство, мы хотим предоставить доступ правительству к большой базе профессионалов”.

Она также прибавила, что таких людей, которые имеют западное образование и опыт управленческой работы и готовы работать в правительстве, насчитывается около двух тысяч.

В свою очередь председатель Ассоциации выпускников бизнес-школ Ukrainian Global MBA Langue Константин Магалецкий отметил, что выпускники западных вузов готовы работать как на полную занятость, так и принимать участие в отдельных проектах. Он также отметил, что знает людей, которые готовы оставить высокооплачиваемую работу в Нью-Йорке и приехать поработать год-два в украинском правительстве на государственные зарплаты.

Кроме того, он прибавил, что конкретных вакансий со стороны правительства выпускникам западных вузов еще не предлагали, но министр транспорта, а также Виталий Кличко пожелали встретиться и обсудить эту инициативу.

Председатель Ассоциации выпускников программы стипендий им. Эдмунда С. Маски Руслан Фуртас рассказал, как именно представители правительства могут выйти на контакт с искателями работы в правительстве. Для этого им необходимо отправить кадровый запрос по электронному адресу proukrgov@gmail.com. Этот запрос попадет в почти 30 ассоциаций представителей западных студий. В течение 24 часов правительство получит один консолидированный ответ относительно искателей, заметил Фуртас.