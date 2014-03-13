Федерация работодателей призывает предпринимателей не давать взятки регулирующим органам

Киев. 13 марта. УНИАН. Федерация работодателей Украины призвала предпринимателей не платить взятки чиновникам регулирующих органов, заявил на пресс-конференции в агентстве УНИАН заместитель главы совета ФРУ Дмитрий Олейник.

“Федерация работодателей Украины, все наши членские организации, отраслевые и региональные, перестают платить взятки. Мы отказываемся платить взятки”, - заявил Олейник.

“Любое коррупционное действие, любая коррупционная схема будет нами освещаться, это будет придаваться публичной огласке”, - добавил он.

По словам замглавы совета ФРУ, игнорирование национальным бизнесом требований чиновников платить взятки является первоочередным шагом, необходимым для искоренения коррупции в Украине.

“У нас призыв ко всему бизнесу - поддержать нашу инициативу, предоставлять нам конкретные примеры (коррупции). И мы на конкретных примерах будем эти коррупционные схемы освещать и будем помогать в рамках действующего законодательства конкретным бизнесменам, работодателям выигрывать эти процессы в суде и показывать их в публичном пространстве”, - сказал Олейник.

Замглавы ФРУ подчеркнул, что в процессе искоренения коррупции крайне важно максимально эффективное расследовать каждый его случай на всех уровнях.

“Мы обязательно дойдем до каждого взяточника с фотографией, с биографией, с осуществлением коррупционных действий и с судебным иском”, - сказал Олейник.

Федерация работодателей предлагает незамедлительно внести изменения в национальное законодательство и, в частности, в сфере госзакупок, осуществить изменения, которые будут направлены на недопущение построения коррупционных схем. Среди таких изменений бизнес предлагает:

- создание прозрачных механизмов проведения конкурсов при участии общественности;

- установление контроля за результатами государственных закупок и закупок предприятий-монополистов;

- введение персональной ответственности председателей и членов конкурсных комитетов за принятые решения;

- создание преференций для национальных производителей при проведении госзакупок при условии недискриминации для других участников конкурсов.

ФРУ также призывает правоохранительные и судебные органы провести ревизию судебных споров и открытых уголовных производств по экономическим преступлениям. Необходимо принять меры для закрытия необоснованно открытых уголовных производств – отмечают в Федерации работодателей Украины.

Важным шагом, который позволит преодолеть коррупцию, бизнес также называет сокращение количества и функций контролирующих органов.

Согласно обнародованным представителями Федерации работодателей на пресс-конференции данным, уровень коррупционных сделок в 2013 году составил порядка

14% от объема ВВП страны.

Основная составляющая объема взяток - это непосредственно взятки и откаты, выплачиваемые при проведении процедуры государственных закупок, возвращения НДС, таможенного оформления и отношений в аграрной сфере.

В Украине одной из самых коррумпированных является сфера государственных закупок. С 2010 года стали широко использоваться теневые схемы в распределении бюджетных средств. Для этого создавались непрозрачные процедуры проведения тендеров, «фирмы-прокладки» для накручивания цены, закупка зачастую проводилась у одного участника.