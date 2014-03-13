Перенесение выборов Президента будет подыгрывать эскалации конфликта на геополитическом уровне - ОПОРА

Киев. 13 марта. УНИАН. Любые разговоры о перенесении президентских выборов в Украине являются фактором, который подыгрывает эскалации конфликта на геополитическом уровне.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Она отметила, что Украина за 20 лет не наработала эффективного избирательного законодательства, которое бы было неизменным и работало эффективно.

Она подчеркнула, что Президент РФ Владимир Путин в своем интервью заявил, что сейчас ему не с кем вести переговоры относительно урегулирования кризиса между Украиной и РФ, поскольку в Украине нет легитимного Президента. "Поэтому к законодательным определенным обстоятельствам добавляется этот серьезный геополитический фактор. То есть чем дольше в Украине не будет Президента, легитимно избранного на общенациональных выборах, тем меньше шансов у Украины выстоять на геополитическом уровне. Думаю, что все заинтересованы в том, чтобы эти выборы состоялись. Любые разговоры о том, что выборы стоит перенести на 7 декабря или на конец года, являются фактором, который подыгрывает эскалации конфликта на геополитическом уровне", - отметила она, добавив, что перенесение выборов на более поздний период может привести к новым кризисным явлениям.

По словам Айвазовской, в настоящее время также неотложными являются изменения к закону о президентских выборах.

В свою очередь председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко также отметил, что президентские выборы в Украине должны состояться 25 мая. "Разговоры, которые появляются относительно возможного перенесения выборов, сегодня не имеют под собой основы. Сегодня в Украине не введено ни чрезвычайное, ни военное положение. На данный момент подготовка к президентским выборам ЦИК и другими соответствующими органами проводится в штатном режиме. Поэтому для нас нет сегодня дискуссии - проводить или не проводить выборы 25 мая. Однозначно, что да", - отметил Черненко.