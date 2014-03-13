Внеочередные парламентские выборы в Украине должны состояться до конца этого года - ОПОРА

Киев. 12 марта. УНИАН. Внеочередные парламентские выборы должны состояться до конца года, и народные депутаты должны сразу после проведения внеочередных президентских выборов проголосовать за это решение.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН выразила координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

“Выборы парламента должны состояться до конца года – осенью. Если это требование не будет реализовано, то доверие к этим политикам упадет. Кроме того, это может привести к новым противостояниям в обществе. Поэтому мы призываем всех депутатов, понимая, что большая часть из них не будет переизбрана, все-таки пойти на это решение, и по окончании президентской кампании, после принятия присяги новоизбранным гарантом Конституции, безотлагательно проголосовать за внеочередные парламентские выборы”, - сказала она.

По словам Айвазовской, часть народных депутатов - около 100 человек - практически не посещают заседания Верховной Рады, не работают в округах и не выполняют предусмотренные законом возложенные на них полномочия. “То есть часть депутатов недееспособна”, - сказала она.

По ее мнению, следующие парламентские выборы должны проходить по новой избирательной системе. “Они должны проходить по новой избирательной системе, а не по той, которая была применена в 2012 году и содержит значительную коррупционную составляющую, в частности, благодаря ей качественно работают подкуп избирателей, административный ресурс и все те факторы, которые имеют необратимые последствия для голосования. Эта избирательная система должна быть одной из конфигураций пропорциональной избирательной системы с открытыми списками. Эту конфигурацию нужно определить в ближайшие сроки при участии заинтересованных сторон, потому что это вопрос политического консенсуса”, - сказала Айвазовская.

Она добавила, что внеочередные местные выборы также должны быть проведены по новой избирательной системе, которая будет отвечать потребностям местного самоуправления, будет преодолевать коррупционные и политические вызовы.

Как отметила Айвазовская, закон о всеукраинском референдуме также нуждается в немедленном пересмотре, поскольку есть все основания считать, что он “готовился под предыдущего Президента”.