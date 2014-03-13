Основатель компании Nemiroff Грибов рассчитывает на содействие украинских властей в урегулировании внутрикорпоративного конфликта

Киев. 13 марта. УНИАН. Основатель и совладелец одного из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции компании Nemiroff Яков Грибов рассчитывает на содействие украинских властей в урегулировании внутрикорпоративного конфликта, который длится уже несколько лет и практически дестабилизировал работу украинских активов корпорации.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«Международная компания Nemiroff была вынуждена покинуть Украину из-за коррупционного беспредела в высших органах власти, который творился в стране. У нас, законных собственников, пытались отнять то, что принадлежит нам по праву. Компания обратилась не только к Антикоррупционному комитету, обращение получил Генеральный прокурор, министр внутренних дел, министр юстиции», - сказал Грибов.

«Везде мы нашли понимание, и наш вопрос взят под контроль. Нам пообещали, что это беспрецедентное по масштабу коррупции дело будет расследовано, и виновные понесут наказание», - добавил он.

Грибов также сообщил, что при содействии Антикоррупционного комитета Украины удалось зарегистрировать в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей законного, по мнению основателя компании, директора «Украинской водочной компании Nemiroff» (Винницкая обл.) - Юрия Сорочинского.

Исходя из этого, Грибов уверен, что на сегодняшний день у Сорочинского есть полное законное право осуществлять руководство над украинским активом Nemiroff.

«Мы в правовом поле зайдем на завод и запустим предприятие. Сколько там украдено, сколько поломано – не имеет значения. Все починим, все вернем», - сказал он.

При этом Грибов подчеркнул, что единственным собственником украинских компаний Nemiroff является Nemiroff Holdings Limited, принадлежащая ему и его партнеру Анатолию Кипишу.

«Nemiroff Holdings Limited в течение трех лет пытается побороть рейдерский захват двух предприятий – «Украинская водочная компания Nemiroff» и «Алко Инвест Украина», в которых компания Nemiroff Holdings Limited является единственным, 100%-м владельцем и учредителем», - сказал Грибов.

Как сообщал УНИАН, конфликт между акционерами Nemiroff длится уже несколько лет. По мнению одной стороны – Якова Грибова и Анатолия Кипиша – они являются собственниками 100% акции компании и имеют исключительное право на использование ее интеллектуальной собственности, в том числе бренда. Вторая сторона – Александр и Алла Глусь – настаивают на том, что им принадлежит более 25% акций Nemiroff, остальной же пакет поделен между братьями Кипиш, Яковом Грибовым и его сестрой Беллой Финкельштейн. При этом Глусь утверждает, что он является законным президентом украинских активов корпорации.

Справка УНИАН. Nemiroff Холдинг – один из крупнейших мировых производителей алкоголя, продукция которого поставляется в более чем 70 стран мира. В структуру холдинга входят управляющая компания Nemiroff, «Украинская водочная компания Nemіroff», «Алко Инвест», торговое представительство Nemіroff в России и торговое представительство Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия). Ассортиментный портфель продуктов под международным брендом Nemіroff насчитывает 29 позиций. Основные марки – «Украинская медовая с перцем», Nemiroff Original, «Украинская березовая особая», Nemiroff Premium и Nemiroff LEX и LEX Ultra.