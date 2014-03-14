Жена обвиняемого в подготовке покушения на Путина Осмаева просит руководство Украины признать ее мужа политзаключенным

Киев. 14 марта. УНИАН. Жена обвиняемого в подготовке в 2012 году покушения на кандидата в Президенты России Владимира Путина Адама Осмаева Амина Акуева просит руководство Украины признать ее мужа политзаключенным и освободить из одесского СИЗО, где он сейчас находится.

Соответствующее заявление Акуева объявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Обращаюсь к господину Турчинову и господину Наливайченко с тем, чтобы мой муж был включен в список политзаключенных, которые должны быть освобождены и реабилитированы", - сказала Акуева. Она отметила, что ее муж "является жертвой грязных игр режима Януковича, когда он выслуживался перед режимом Путина".

Также Акуева сообщила, что еще одно аналогичное обращение к и.о. Президента Украины, председателю Верховной Рады Александру Турчинову и председателю СБУ Валентину Наливайченко подготовлено и подписано несколькими сотнями участников самообороны Майдана и в следующий понедельник будет передано им.

Жена Осмаева рассказала, что почти с первых дней акций протеста в Украине она находилась на митингах в Одессе, потом - на Майдане, а позже, когда начались активные фазы сопротивления, добровольно работала в медслужбе, поскольку является врачом-хирургом.

Говоря о ходе рассмотрения дела ее мужа в суде, Акуева отметила, что в настоящее время в судебных заседаниях объявлен перерыв из-за необходимости вроде бы получения результатов дополнительных экспертиз. Кроме того, жена заключенного заметила, что, несмотря на смену власти в Украине, "среднее звено СБУ, прокуроры не меняют своего отношения, чтобы не попасть первыми под люстрацию и продолжают гнуть свою линию по делу Осмаева".

В то же время Акуева подчеркнула, что ее муж обратился к Турчинову с просьбой предоставить ему статус политического беженца в Украине.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 г. спецслужбы России и Украины сообщили о задержании в Одессе преступников, находившихся в международном розыске, - гражданина Казахстана Ильи Пьянзина и уроженца Грозного Адама Осмаева. По данным спецслужб, из показаний задержанных стало известно, что они готовили покушение на Путина в Москве, которое должно было состояться сразу после мартовских выборов Президента России.

По версии следствия, Пьянзин, находясь в декабре 2011 г. на территории Украины, по предложению Осмаева и Руслана Мадаева вступил в созданную по распоряжению руководителя незаконного вооруженного формирования «Имарат Кавказ» Доку Умарова постоянную вооруженную группу (банду).

С целью подготовки к совершению преступления указанные лица в период декабря 2011 г. незаконно изготовили не менее двух кумулятивных взрывных устройств, предназначенных для поражения бронированных автомобилей, и испытали их силу в пригороде г. Одессы. При изготовлении 4 января 2012 г. Очередного самодельного взрывного устройства возник пожар, в результате которого Мадаев погиб, а Пьянзин и Осмаев были задержаны правоохранительными органами Украины. Впоследствии Пьянзина по запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации выдали российской стороне.

14 августа 2012 г. Апелляционный суд Одесской области вынес постановление о выдаче правоохранительным органам РФ 31-летнего Осмаева. Однако Европейский суд по правам человека рекомендовал властям Украины не выдавать задержанного России и процесс экстрадиции подследственного в РФ был приостановлен.

Осмаев неоднократно заявлял, что сознался в подготовке покушения под давлением и пытками.