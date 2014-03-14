Бизнес-ассоциации призывают правительство привлечь предпринимателей и общественность к реформированию экономики страны

Киев. 14 марта. УНИАН. Отраслевые бизнес-ассоциации призывают новое правительство Украины не откладывать экономические реформы и проводить их только совместно с предпринимателями и представителями общественных организаций. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил координатор региональных экспертных групп общественного совета при Государственной службе Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Валерий Ветров.

“Чего ожидает бизнес? Безусловно, ожидает радикальных реформ. ... Мы говорим о том, что должен быть выработан механизм, который обеспечит участие предпринимателей и общественности при принятии решений по регулированию каждой отрасли”, - сказал Ветров.

По его словам, новое правительство должно детально проработать механизмы, которые обеспечат выполнение реформ и работу предпринимателей во время проведения этих реформ. Ветров считает, что помочь в этом могут общественные институты, которые будут помогать контролировать процесс прохождения реформ по отраслям и регионам.

Вместе с тем представитель ассоциации подчеркнул, что не только правительство должно идти навстречу бизнесу, но и предприниматели должны делать все, чтобы контроль с их стороны был законный и толерантный.

“Должен быть принят пакет законов ... который предоставит реальные права общественным объединениям, бизнесу. Но только принятия недостаточно. Нужно обеспечить работу так, чтобы обучить, “вооружить” бизнес и общественность этими инструментами, для того чтобы это был взвешенный, толерантный общественный контроль, а не самоуправство, которое иногда мы сейчас видим”, - сказал Ветров.

Мнение коллеги поддержала председатель общественной организации “Николаевская областная фармацевтическая ассоциация “ФармРада” Елена Прудникова, которая считает, что проблемы фармацевтического рынка могут решить только немедленные реформы в отрасли.

В частности, фармацевтические ассоциации призывают сократить количество проверок и определить, какие службы имеют право их проводить.

“Вместе с реализацией пилотного проекта (госрегулирование цен на лекарства - УНИАН) все контролирующие органы не перестают ходить с проверками. Даже те органы, которые не имеют отношения. Например, это Министерство внутренних дел, прокуратура, служба безопасности. И начинают проверять полностью деятельность всего предприятия”, - отметила Прудникова.

Также она высказала предложение назначать новых руководителей ключевых ведомств, в частности начальника Государственной службы по лекарственным средствам, только после согласования с бизнесом и общественностью.

“Мы предлагаем Министерству здравоохранения только после согласования с общественными организациями назначать людей на такие посты, как, к примеру, глава Гослекслужы. ... Мы должны спросить у данного чиновника, готов ли он к дерегуляции бизнеса, что планирует делать, готов ли нас защищать, законопослушных предпринимателей”, - сказала Прудникова.

В свою очередь председатель Всеукраинской общественной организации “Общественный комитет транспортной безопасности” Юрий Папировый отметил, что от нового правительства ассоциации ожидают публичного представления своих программ развития, а также организацию регулярных встреч с представителями общественности и бизнесом.

“Хочется, чтобы они все могли представить общественности свои программы развития, в том числе в транспортной отрасли. А также план ежеквартальных встреч с общественностью, на которых они будут отчитываться о выполнении программ”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Верховная Рада Украины назначила Арсения Яценюка премьер-министром Украины и утвердила состав Кабинета министров Украины.

Новое правительство не раз заявляло, что готово к проведению непопулярных, но необходимых реформ для стабилизации политической и экономической ситуации в Украине.