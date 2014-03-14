Без строительства гражданского общества коренных изменений в государстве не будет - эксперт Олег Богинич

Киев. 14 мая. УНИАН. Первый заместитель председателя Конгресса гражданского общества Украины Олег Богинич считает, что без строительства гражданского общества коренных изменений в государстве не будет.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, жизнь и развитие Украины - слишком серьезное дело, чтобы доверять ее только политикам. Эксперт отметил, что за последние 20 лет украинцы стали свидетелями разрушения экономики, тотальной коррупции, упадка морали и духовности и тому подобное. Он выразил сожаление, что ведущие политики не хотели прислушиваться к предложениям гражданского общества, в том числе Конгресса гражданского общества Украины.

По мнению Богинича, игнорирование таких предложений специалистов и экспертов в течение многих лет привело к тому негативному сценарию, свидетелями которого украинцы являются сегодня. Он считает, что сейчас опять делаются такие же ошибки.

"Нужно отказаться от существующих принципов организации государства в интересах идеи формирования гражданского обществ, перестройки человеческого фактора, инвестиции в человека - в сферу образования, здоровья, социального обеспечения", - отметил Богинич. Он подчеркнул, что государство должно быть служебным инструментом в руках общества для удовлетворения его потребностей.

Богинич отметил, что нужно установить серьезный контроль гражданского общества за должностными лицами, судьями и тому подобное. В частности, необходимо предусмотреть ежегодный отчет всех должностных лиц, начиная с Президента, перед гражданами, и неодобрение такого отчета влекло бы их отставку.

Сегодня, по мнению Богинича, кроме контроля за властью, очень важно пересмотреть все законодательство, принятое во времена президентства Виктора Януковича на предмет соблюдения прав граждан, а также провести полный аудит всех государственных органов относительно выявления коррупционных деяний.

Он заметил, что сегодня эти проблемы наглядно проявляются в Крыму. "Мы проспали Крым", - сказал эксперт. Он считает, что если бы власти прислушивались к мнению крымчан, сегодня, даже если бы и произошел захват власти, защищать территориальную целостность Украины вышло бы намного больше крымчан.

Богинич призвал новую власть к сотрудничеству, заметив, что его организация готова оказывать любую помощь в процессе формирования гражданского общества в Украине.