Эксперты призывают руководство Украины и ЕС подписать Соглашение об ассоциации в полном объеме

Киев, 14 марта. УНИАН. Эксперты призывают правительство Украины и руководство ЕС подписать Соглашение об ассоциации в полном объеме.

Об этом эксперты сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«По нашему мнению, необходимо отказаться от инициативы расчленения Соглашения об ассоциации и принять мужественное и взвешенное решение и подписать уже в ближайшее время Соглашение об ассоциации, текст которого уже давно готов и ожидает лишь подписей представителей Украины и ЕС», - сказал экс-директор Координационного бюро европейской интеграции и евроатлантического сотрудничества Вадим Трюхан.

По его словам, сейчас Украине предлагают подписать «какую-то пустышку», которая никаких экономических эффектов для Украины не принесет.

Он отметил, что подписание политической часть Соглашения 21 марта никаких последствий для Украины не будет иметь, поскольку национальные парламенты государств-членов ЕС должны ратифицировать этот документ и только после этого он вступит в силу.

По убеждению Трюхана, параллельно можно было бы принять заявление об отсрочке применения наиболее неблагоприятных для Украины положений Соглашения об ассоциации на какой-то определенный срок. «Таким образом, можно было бы снять определенное напряжение, которое возникло в связи с распространением ложной информации о том, что выполнение Соглашения об ассоциации потребует 160 млрд евро, и о том, что целые отрасли украинской экономики могут «лечь», - сказал он.

По словам Трюхана, подписание только политической части Соглашения может свидетельствовать о том, что ЕС на словах декларирует солидарность с Украиной, а на практике, очевидно под давлением РФ, делает шаги назад.

Он также считает, что Украине целесообразно было бы подать заявку на членство в ЕС.

«Сейчас мы находимся в таком историческом моменте, когда было бы логично наряду с подписанием Соглашения об ассоциации подать заявку на членство в ЕС. Понятно, что это не была бы гарантия быстрого рассмотрения, но это был бы символический знак, который бы показал преданность Украины евроинтеграционному курсу», - сказал Трюхан.

Советник Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук считает, что есть признаки того, что происходит «размывание европейской интеграции Украины», как это было в 2005 году после Помаранчевой революции. «То есть, вместо того, чтобы предпринимать быстрые шаги по реформированию страны в соответствии с европейскими стандартами, с подачи заявки на вступление в ЕС вместе с подписанием Соглашения об ассоциации, происходит подмена этого идеями не совсем происхождения европейского или украинского, в частности такими, как раздела соглашения об ассоциации», - сказал он.

Филипчук считает возможным подписать Соглашение об ассоциации в полном объеме на следующей неделе. «Если есть политическая воля, и мы сможем дожать вопрос необходимости подписания соглашения в целом, то 20-21 марта во время заседания Европейского совета в Брюсселе вполне реально подписать весь текст Соглашения», - сказал Филипчук.

«Мы обращаемся к ЕС и правительству Украины с настойчивым предложением заключить соглашение об ассоциации в таком виде, как оно парафировано и готово к подписанию в конце ноября прошлого года на Вильнюсском саммите», - сказал директор Института Евроатлантического сотрудничества Александр Сушко.