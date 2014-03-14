Пастор духовного центра «Возрождение» Мунтян призывает не называть его центр сектой

Киев. 14 марта. УНИАН. Пастор духовного центра «Возрождение» Владимир Мунтян призывает не называть его центр сектой.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

Мунтян рассказал, что духовный центр «Возрождение» считает себя Церковью, а не сектой, поскольку открытый для всех людей, которые верят в Бога.

“Мы проводим пресс-конференцию не для того, чтобы оправдываться, а чтобы прояснить ситуацию... В последнее время в СМИ было очень много разной информации о нашей организации. К сожалению, было очень много негатива и ложной информации”, - заметил он.

Мунтян категорически не согласился с утверждениями о том, что центр является сектой. Он рассказал, что центр был создан еще в 90-х годах, и сначала он занимался только благотворительностью и лечением, в том числе наркозависимых. Мунтян заявил, что центр и до сих пор выделяет большие средства на помощь обездоленным.

Также он сообщил, что сегодня центр молится за единение Украины, чтобы не было агрессии, чтобы из Крыма ушли российские войска.

Кроме того, по словам Мунтяна, активисты центра собирали средства семьям людей, которые погибли или были ранены на Майдане.