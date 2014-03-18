Вице-президент Еврокомиссии по эффективности правосудия: законопроект Кабмина о люстрации судей не отвечает Конвенции по правам человека

Киев. 18 марта. УНИАН. Вице-президент Европейской комиссии по вопросам эффективности правосудия (CEPEJ) Георг Става считает, что правительственный проект закона о восстановлении доверия к судебной системе в Украине не отвечает положениям Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

Става сообщил, что главной целью его визита в Украину было дача оценки этому проекту закона. По словам Става, он встречался с украинскими должностными лицами, и главным его меседжем было то, что "судебная власть должна быть независимой от любого политического влияния".

Он подчеркнул недопустимость влияния политических решений на деятельность и тем более на решение судьбы судей. По убеждению Става, оценивать деятельность судей могут лишь сами судьи. Потому он раскритиковал положение законопроекта о создании дисциплинарной комиссии не из состава самих судей, в ведении которой будет вопрос увольнения судей. Он также высказался против того, чтобы на этот процесс оказывалось политическое влияние.

Става считает, что решения подобных комиссий могут потом стать предметом рассмотрения Европейского суда по правам человека.

Он привел пример дела судьи Верховного Суда Украины Александра Волкова, которое рассматривалось Евросудом по правам человека. Става напомнил, что в 2013 году ЕСПЧ вынес решение по этому делу, в котором отмечалось, что любые дисциплинарные взыскания и меры, которые могут применяться к судьям, должны происходить в середине самой судебной системы и базироваться на ее правилах и процедурах.

Президент Всемирной организации юристов Валерий Евдокимов согласился со своим европейским коллегой, заметив на недопустимости любого вмешательства в работу судебной системы. Он выразил мнение, что очень много положений правительственного проекта закона о восстановлении доверия к судебной системе не отвечают Конституции Украины.

"Мы сегодня говорим о том, что была полностью нивелирована наша судебная система. Суды принимали решения такие, какие хотела власть. Сегодня стоит вопрос о люстрации, хотя сама люстрация имеет мало отношения к этому", - сказал Евдокимов, демонстрируя проект закона.

По его словам, проектом предусмотрено нарушение в процедуре увольнения судей.

Он подчеркнул, что нельзя увольнять судей, руководствуясь политическими, а не юридическими решениями.

Евдокимов считает, что решать проблемные вопросы в судебной системе нужно лишь путем внесения изменений в Конституцию.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Кабинет министров Украины поддержал законопроект «О восстановлении доверия к судебной системе Украины», поданный Министерством юстиции Украины.

Законопроект определяет правовые и организационные принципы проведения аттестации и люстрационной проверки судей судов общей юрисдикции.

Данный законопроект предусматривает проведение проверок и освобождение от должностей лиц, которые выносили решения, направленные на ограничение конституционных прав и свобод граждан, и снижение уровня коррупции в системе судов общей юрисдикции.

Сама проверка судей будет предусматривать анализ: решений, принятых им единолично или в составе коллегии судей относительно дел, связанных с массовыми акциями протеста в Украине после 21 ноября 2013 года; избирательных дел в связи с проведением выборов в Верховную Раду Украины VII созыва; лиц, которые признаны политическими заключенными; решений, принятых им единолично или в составе коллегии судей, которые существенно ограничивают конституционные права и свободы граждан; решений Европейского суда по правам человека, которыми установлено нарушение Украиной Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод при принятии решений национальными судами; наличие дисциплинарных производств в отношении его и характер примененных дисциплинарных взысканий; достоверности и полноты сведений, которые содержатся в декларациях о доходах и расходах судей и членов их семей.

Проектом также установлено, что судьи, которые не пройдут аттестацию и люстрационную проверку, будут отстранены от совершения правосудия с дальнейшим освобождением от должности судьи в связи с нарушением присяги.

Кроме того, с принятием закона все председатели судов, которые были избраны на должности с момента вступления в силу в 2010 году закона «О судоустройстве и статусе судей», немедленно будут освобождены от административных должностей.

Также проектом предлагается значительно расширить судейское самоуправление.