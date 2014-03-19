Тюркский мир готов оказать всестороннюю поддержку Украине в отстаивании ее целостности и защищать крымских татар - Национальный совет тюрков-карапапаков

Киев. 19 марта. УНИАН. Представители тюркских народов готовы оказать всестороннюю поддержку Украине в отстаивании ее территориальной целостности и защищать крымских татар. Также речь идет о предоставлении материальной помощи и готовности от 2 тыс. до 5 тыс. добровольцев присягнуть на верность Украины для совместных действий с украинскими вооруженными силами.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Национального совета тюрков-карапапаков Украины, принц крови тюрков-карапапаков Дашгын Гюльмамедов (НСТКУ).

Он сказал, что Крым – это тюркская земля, которая принадлежит крымским татарам. “Президент Турции в 1991 году признал территориальную целостность Украины и отдал права Турции на Крым Украине. Крымские татары неоднократно заявляли, что видят свое будущее в составе Украины”, - отметил Гюльмамедов.

Он отметил, что тюрков-карапапаков в Украине проживает 130 тыс. чел., и все они поддерживают крымских татар и готовы защищать свое государство и территориальную целостность Украины.

“В Крыму решается не только судьба Украины. В Крыму решается судьба и Казахстана, и Азербайджана. После того, как Крым будет полностью оккупирован, после того, как Россия достигнет того, что мир смирится с этим, агрессия начнется в Азербайджане, в Казахстане. У нас есть информация, что в Казахстане уже готовится имитация Майдана против Назарбаева, чтобы там организовать народные волнения. После этого те области Казахстана, где живут россияне, тоже будут кричать: “Мы хотим в Россию”, - заявил он.

По словам председателя Национального совета тюрков-карапапаков Украины, и простые люди, и представители элиты, общественные деятели в Турции, Казахстане, Азербайджане, Киргизстане, в других регионах, где проживают тюркские народы, очень возмущены тем, что Крым оккупирован Россией.

“Мы все знаем, что оккупация Крыма будет направлена против крымскотатарского народа. Я думаю, что в Крыму - это не только российско-украинское противостояние, это одновременно речь идет о чести всего тюркского мира. Если мы не сможем защитить 300 тысяч крымских татар, значит, мы ни на что не способны”, - сказал Гюльмамедов.

“Я вам как представитель тюрков-карапапаков скажу, что мне пишут и обращаются представители тюркских народов. Уже 2 тыс. человек заявили и готовы дать присягу Украинской армии и защитить крымских татар и территориальную целостность Украины. Простые представители тюркского мира не будут просто закрывать глаза на то, что Российская Федерация начала действия там. Это фактически начался геноцид крымскотатарского народа, который является коренным населением Крыма, тюркского народа”, - сказал Гюльмамедов.

Вместе с тем, по его данным, Украинскую армию могут поддержать до 5 тыс. добровольцев из числа представителей тюркского мира. Они ожидают только потому, что еще есть надежда, что политики “проснутся”.

“Мы против войны, мы не хотим, чтобы молодые люди погибли, чтобы дети остались без родителей, не хотим, чтобы в Крыму опять пролилась кровь”, - подчеркнул он.

По словам Гюльмамедова, добровольцы не являются гражданами Украины, а это граждане, в частности, Германии, Турции, Азербайджана, Грузии. “Они готовы обратиться в посольства Украины, которые находятся на территории их стран, в любое время написать заявление, прилететь в Украину и дать присягу. Я скажу только, что из них 500 человек — это офицеры”, - отметил Гюльмамедов.

Присутствующий на пресс-конференции председатель Партии "Будущее Азербайджана" Агасифа Шакироглу напомнил, что подобная ситуация была в 1992 году в Нагорном Карабахе.

“На этот момент часть территории Азербайджана оккупирована. Поэтому мы понимаем, что сейчас происходит в Украине. Мы считаем, что мировое сообщество и ООН, и Совет Европы должны принять решительные меры. И вместе с ними мы будем поддерживать вас и территориальную целостность вашего государства”, - заявил Шакироглу от имени сторонников возглавляемой им партии, которая, по его словам, имеет хорошие рейтинги среди политсил Азербайджана.

Гюльмамедов также выразил уверенность, что Украине будут помогать и арабские страны, которые также не смогут быть в стороне от проблем мусульманских народов в мире.

“Если правительства этих стран и будут тихо сидеть, то найдутся те шейхи, которые готовы оказать гуманитарную помощь своим мусульманам и Украинскому государству, которое не дискриминировало мусульман Украины и тюркоязычных народов”, - отметил он.

В частности, Гюльмамедов обратил внимание на Турцию, где, по его словам, сейчас все знают, что Крымский полуостров нужен России, чтобы организовать там военную базу для давления на Турецкую Республику. “Официальная Турция заявила свою позицию, но есть неофициальная Турция, которая думает, как помочь крымскотатарскому народу, как помочь украинцам”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля Россия оккупировала Крым, 16 марта нелегитимная власть Крыма провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение полуострова к России.

18 марта в Кремле Путин и нелегитимные руководители Крыма подписали договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ.