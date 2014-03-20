Общественный деятель и бизнесмен Геннадий Балашов призывает Генпрокуратуру расследовать дело о его похищении в Крыму российскими провокаторами

Киев. 20 марта. УНИАН. Бизнесмен, общественный деятель и блогер Геннадий Балашов призывает Генеральную прокуратуру Украины расследовать дело о его похищении и избиении 4 марта в Крыму засланными российскими провокаторами.

Об этом Балашов заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он сообщил, 4 марта был похищен в Симферополе после попытки выступить со своим видением ситуации в Крыму на пророссийском митинге.

По словам Балашова, неизвестные люди с применением физической силы усадили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, отпустив через восемь часов после похищения.

Балашов отметил, что ему и его друзьям удалось установить и идентифицировать лиц, которые его похитили, после чего он написал и отправил в Генпрокуратуру соответствующее заявление с требованием открыть уголовное производство.

"Составили материалы и послали в Генпрокуратуру, чтобы возбудили уголовное дело. Ответ получили 17 марта: "Дело направлено в прокуратуру Автономной Республики Крым по месту совершения преступления".

Комментируя данный ответ, Балашов выразил недоумение, каким образом в захваченном россиянами Крыму его дело сможет рассматривать прокуратура, сформированная нелегитимным правительством полуострова.

В свою очередь адвокат Балашова Игорь Черезов отметил, что по действующему законодательству, если есть заявление о преступлении, то в течение 24 часов должно быть открыто уголовное производство.

"Такое впечатление, что Генпрокуратура Украины объединилась с Генпрокуратурой России и не хочет реагировать на преступление", - сказал Черезов.

Он надеется, что украинские правоохранительные органы будут «хоть как-то реагировать» преступления.