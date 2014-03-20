Гребинкивский комбикормовый завод просит власть помочь восстановить работу

Киев. 20 марта. УНИАН. Гребинкивский комбикормовый завод (Полтавская область), занимающийся изготовлением корма для фермерских хозяйств, для восстановления работы предприятия просит украинские власти оказать помощь в разрешении ситуации с погашением банковского кредита.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель завода Александр Чечель.

По его словам, в 2007 году предприятие для расширения и дальнейшего развития взяло кредит в «Укрсоцбанке» в размере 2 млн грн. Руководство было уверено, что сможет вовремя рассчитаться по взятым обязательствам, создать новые рабочие места для жителей города.

«Ежемесячный оборот завода к тому моменту составлял 1,5 млн грн, из которых прибыль - около 20-30%», - отметил Чечель. К тому же, по его словам, в 2008 году аграрный фонд Украины сдал на хранение предприятию 5 тыс. тонн зерна, по которому госструктура обещала расплатиться вовремя и в полном объеме, но государство ни разу не заплатило по обязательствам.

«В 2010 году, с приходом новой власти, началось целенаправленное давление на предприятие местных органов власти с требованием отдать завод и принадлежащие ему земли», - сказал руководитель предприятия.

Он сообщил, что на него завели два уголовных дела, представители власти постоянно пытались осуществить рейдерский захват предприятия. В итоге, предприятие пришло в упадок и не смогло выполнять в полной мере свои кредитные обязательства.

Чечель отметил, что на завод пришли представители банка и Государственной исполнительной службы Украины и в присутствии одного сторожа без уведомления и проведения инвентаризации забрали завод под охрану.

«Предприятие захватили, выставили новую охрану, которая выполняла свои обязательства ненадлежащим образом, а иногда и вовсе отсутствовала. Завод и хранившееся там зерно были разворованы», - отмечает Чечель.

По словам Чечеля, в 2012 году киевский суд признал действия банка и исполнительной службы неправомерными, но ему так и не удалось официально попасть на предприятие, для того что бы зафиксировать убытки, понесенные предприятием.

Руководитель завода не отказывается от кредитных обязательств, а просит помочь предприятию найти выход из сложившейся ситуации для возобновления работы.

«Давайте садиться за стол переговоров. Все стороны, которые в этом заинтересованы: банк, Аграрный фонд, Министерство юстиции. Мы хотим диалога и плана по восстановлению работы», - сказал он.

Он также отметил, что у Аграрного фонда существует большой долг перед предприятием и в случае его погашения, завод мог бы частично покрыть задолженность перед банком.