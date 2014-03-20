Общественность Полтавской области призывает правоохранителей быстро расследовать покушение на активиста миргородского Евромайдана

Киев. 20 марта. УНИАН. Общественность Полтавской области призывает Генеральную прокуратуру, другие правоохранительные органы быстро расследовать покушение на убийство экс-мэра Миргорода, активиста и координатора местного Евромайдана Василия Третецкого.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили журналист Виктор Козориз и председатель Украинской народной партии Александр Клименко.

Козориз сообщил, что покушение на жизнь Третецкого было совершено возле его дома 16 марта около 13.00.

По словам журналиста, на активиста сначала напали трое молодчиков, которые повалили его на землю и били, в том числе кастетами, а когда жертва начала отстреливаться из травматического пистолета, к месту драки подъехала припаркованная неподалеку иномарка, из которой вышел мужчина и выстрелил в бедро Тертецкому из обреза охотничьего оружия.

После этого нападающие скрылись на автомобиле, а потерпевшего с большой потерей крови, раздробленным бедром госпитализировали в больницу, в которой он два дня находился без сознания.

Козориз также отметил, что нападение на Третецкого зафиксировано на камеру внешнего наблюдения, установленную в магазине, и на записи хорошо видно лица нападающих.

"Впрочем, к сожалению, уже четвертые сутки от стражей порядка нет информации о реальных результатах расследования, кроме того, что сегодня один из представителей милиции уверил, что следствию удалось выйти на след нападающих", - сказал Козориз.

В свою очередь Клименко выразил убеждение, что нападение на Третецкого было сделано из политических мотивов.

«Это политический заказ, покушение на убийство», - сказал Клименко.

Он объяснил это тем, что через час Третецкий после нападения должен был как координатор принять участие в очередном миргородском Народном вече, а на вторник активистами было запланировано пикетирование Полтавской облгосадминистрации из-за несогласия с назначениями новых руководителей в регионе.

В то же время активисты не исключают, что нападение на Третецкого может быть связано с разоблачением им подпольных игровых клубов, притонов, при этом Третецкий обнародовал фамилии лиц, которые их "крышуют".