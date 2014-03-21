Коновалюк призывает Турчинова и Яценюка принять безотлагательные меры по решению вопросов с военнослужащими в Крыму

Киев. 21 марта. УНИАН. Руководитель Центра антикризисных программ Валерий Коновалюк убежден, что политики и чиновники Министерства обороны ведут себя неоперативно и безответственно по отношению к военнослужащим в Крыму, которые остаются верными присяге народа Украины, поэтому он уже подготовил обращение к и.о. Президента Украины, председателю ВР Александру Турчинову и премьер-министру Арсению Яценюку с предложением немедленно принять безотлагательные меры по решению вопроса с военнослужащими в Крыму.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он рассказал, что на днях вместе с Уполномоченным ВР по правам человека (1998-2012 гг.) Ниной Карпачевой находился в Крыму, чтобы собственными глазами увидеть ситуацию с воинскими частями и военнослужащими. По его словам, запасов питьевой воды и продовольствия на захваченных украинских кораблях хватит только на четыре дня, а некоторые корабли уже переходят под контроль флота РФ. “Поэтому здесь, как мне выдается, трагедия в том, что действия нынешних чиновников Минобороны, многих политиков абсолютно неоперативны, безответственны, и оставлять военнослужащих, которых в Крыму находится от 12 до 14 тысяч, в нынешних условиях просто нельзя... Нужно было просто сесть на поезд - и министру обороны, и первому вице-премьеру, и приехать в Крым, привезти с собой ответственных должностных лиц – офицеров, побывать в воинских частях, посмотреть, в каком состоянии наши военнослужащие, какое психологическое давление оказывается на них и дать людям четкий сигнал, что им делать дальше. Этого не произошло... Поэтому мы, вместе с Ниной Карпачевой, подготовили обращение к председателю ВР и премьер-министру Украины с требованием немедленных оперативных действий”, - сообщил Коновалюк.

В частности, по словам Коновалюка, в обращении говорится о том, что в связи с критической ситуацией в Крыму, которая может перерасти в полномасштабные боевые действия с непредсказуемыми последствиями и угрожает жизни военных, гражданских лиц и территориальной целостности государства, предлагается немедленно рассмотреть и принять ряд безотлагательных мероприятий, которые будут способствовать нормализации ситуации и мирному урегулированию конфликту. В частности, по мнению Коновалюка и Карпачевой, которое изложено в обращении, необходимо создать специальную Межправительственную комиссию для решения вопросов по разблокированию воинских частей и кораблей ВМС Украины на территории Крыма и недопущению провокаций во время выведения воинских подразделений.

“Также предлагается организовать немедленное выведение воинских частей и подразделений с мест дислокации в Крыму при обязательном сохранении боевых знамен, вооружения и документации. Приравнять всех выведенных из Крыма военнослужащих в правах к участникам боевых действий с распространением на них соответствующих льгот. Установить в 2014 учебном году льготы при приеме в учебные заведения Украины всех уровней аккредитации для детей военнослужащих, семьи которых покинули Крым”, - сказал Коновалюк.

Также в обращении говорится о том, что необходимо согласовать условия для завершения учебы курсантами Академии военно-морских сил имени Нахимова. В то же время предлагается предоставить для временного проживания семьям военнослужащих санатории и дома отдыха, которые есть в распоряжении Федерации профсоюзов Украины. Еще один пункт, который предлагается в обращении, - это создание Международного фонда для обеспечения жильем семей военнослужащих, выведенных с территории временно оккупированного Крыма, а для финансирования Фонда привлечь страны - гаранты Будапештского меморандума 1994 года. По мнению инициаторов обращения, нужно внести изменения в государственный бюджет с целью создания специального фонда для финансирования этих расходов и реформирования ВСУ.

В обращении отмечается на необходимости привлечения к ответственности всех лиц, причастных к распаду украинской армии, к коррупции и злоупотреблениям, которые привели к потере боеспособности и ухудшению социальных условий военнослужащих и членов их семей.

Во время пресс-конференции Коновалюк также поблагодарил всех военных, которые очутились в сложной ситуации, но остались верными присяге.

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2014 года Совет федерации России единогласно принял предложение президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

После оккупации российскими военными Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в состав России Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.

20 марта Госдума РФ приняла решение об аннексии Крыма.

Сегодня, 21 марта, Совет Федерации России единогласно одобрил закон об аннексии Крыма.