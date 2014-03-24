В Киевский университет имени Шевченко по поводу перевода уже обратились около 100 крымских студентов - проректор

Киев. 24 марта. УНИАН. Проректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров сообщил, что на сегодняшний день около 100 студентов из трех крымского университетов обратились в КНУ с просьбой о переводе их для продолжения учебы.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Бугрова, это студенты Таврического национального университета, Севастопольского национально-технического университета и Крымского гуманитарного университета (Ялта). Бугров уточнил, что преимущественно это студенты, которые проживали не в Крыму, а только там учились, хотя есть и местные жители.

Он напомнил, что действует приказ Министерства образования, который позволяет переводить студентов из крымских вузов, и сегодня все вузы пытаются помочь крымским студентам, желающим перевестись. Бугров заметил, что в каждом случае вопрос решается индивидуально, иногда приходится связываться с другими вузами, где есть те или иные специальности и бюджетные места.

Проректор КНУ подчеркнул, что сегодня власть способствует в решении этих вопросов, но руководители вузов намерены просить МОП перераспределить бюджетные места, чтобы украинские вузы могли помочь этой категории студентов и потом не иметь проблем с проверками, поскольку речь идет об учебе за бюджетные средства.

Бугров прогнозирует, что будут обращения о переводе не только от крымских студентов и аспирантов, но и преподавателей, поскольку, например, такие предметы как украинская филология или история становятся в Крыму не нужными.