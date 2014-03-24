Крымские татары хотят провести свой референдум относительно их дальнейших действий в Крыму - Джемилев

Киев. 24 марта. УНИАН. Крымские татары хотят провести свой референдум относительно их дальнейших действий в Крыму.

Об этом сказал народный депутат Украины, один из лидеров крымских татар Мустафа Джемилев сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он напомнил, что на 29 марта назначен национальный съезд крымских татар в Симферополе. По словам Джемилева, одним из вопросов съезда будет вопрос самоопределения крымских татар. При этом он заметил, что вопрос до конца не определен, но он не будет противоречить украинскому законодательству. "Вопрос о территориальной принадлежности Крыма там рассматриваться не будет, там будет о форме сосуществования, и по результатам референдума и будут определяться наши последующие действия", - отметил он.

Джемилев рассказал, что он во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что "крымских татар не так много, как русских или китайцев - мы не будем с вами воевать, мы будем наши действия координировать с нашим руководством. Если украинское руководство нас бросит, мы будем думать".

По его словам, крымских татар сегодня волнует вопрос, как долго будет продолжаться оккупация, и что будет делать украинская власть для освобождения своей территории от оккупантов.

"Если высшим проявлением патриотизма является продолжение пения нашими военными украинского гимна, и с гордо поднятой головой покинуть оккупированную территорию и оставить нас один на один с оккупантами - это одно дело. Если предпринимаются какие-то действия действительно на освобождение - это другой вопрос", - отметил Джемилев, добавив, что крымские татары пока не видят конкретных шагов украинской власти.

"Если предполагается, чтобы надолго о нас забыть... А людям нужно как-то жить - это одна форма поведения", - заметил он. Джемилев подчеркнул, что, например, сегодня встал вопрос о том, брать ли российские паспорта, поскольку всех, кто работает в госучреждениях, увольняют как граждан Украины, и затем принимают уже как граждан России.

Вместе с тем, украинская власть хочет принять закон об оккупированных территориях, где определить, что любое сотрудничество с оккупантами будет наказываться.

В то же время он убежден, что рано или поздно Крым будет освобожден. "Беженцы в России будут, и в первую очередь те коллаборационисты, которые открыто предавали свою страну", - убежден Джемилев.