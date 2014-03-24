Депутат Сольвар обещает расселить украинских военных из Крыма на территории своего избирательного округа в Киевской области

Киев. 24 марта. УНИАН. Народный депутат Украины (фракция «УДАР») Руслан Сольвар обещает расселить украинских военнослужащих из Крыма на территории своего избирательного округа в Киевской области.

Об этом Сольвар сказал на пресс-конференции в УНИАН.

“На территории своего округа (№91, Киевская область), а это Фастов, Макаров, мы найдем возможность расселить людей, которые будут в этом нуждаться”, - отметил он.

Сольвар посоветовал военным обращаться за помощью в его благотворительный фонд “Вместе в будущее”.

Он сообщил, что на сегодняшний день уже ведутся соответствующие переговоры с 15 военными.

“Я думаю, этих людей мы обязательно будем эвакуировать, примем на территории, окажем материальную помощь”, - отметил Сольвар.

Депутат надеется, что украинские военные уже в ближайшее время смогут выйти из окружения российских оккупантов в Крыму. По его словам, украинские военные ожидают приказа, который даст им возможность забрать документы и перевестись в украинские воинские части для дальнейшего несения службы. По данным Сольвара, такой приказ будет издан уже завтра.

Он отметил, что все военные должны быть уверены, что в Украине их ждут, встретят и окажут всю необходимую помощь.

Сольвар также сообщил, что к нему обращаются военнослужащие, которые не готовы служить в российской армии, и хотят переехать на материковую часть Украины. Сольвар заметил, что его благотворительный фонд может оказать материальную помощь таким военным.

Кроме того, депутат сообщил, что работники его фонда пытаются помочь найти похищенных военных и гражданских лиц в Крыму.

Также Сольвар заверил, что будет помогать военным, которые пока остаются в Крыму.