В Крыму нарушаются базовые права человека – мониторинг

Киев. 24 марта. УНИАН. Мониторинг ситуации в Крыму указывает на нарушение ряда базовых прав населения полуострова, заявляют украинские наблюдатели.

Так, сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель мониторинговой миссии, координатор проектов Информационного центра «Майдан Мониторинг» Владимир Ханас рассказал о результатах мониторинга по соблюдению прав человека в большинстве городов Крыма, проведенного с 14 по 23 марта.

Он заметил, что ситуация сейчас не подлежит однозначной оценке, поскольку изменяется в Крыму ежедневно.

“Сделать выводы по соблюдению прав человека в Крыму очень трудно. Там действует право сильного, право автомата, право вооруженной стаи. Скажем, из тех основных направлений, которыми мы занимались, конституционные права и свободы имеют те, у кого георгиевская лента, кто имеет прописку в Анапе, кто носит автомат с признаками российских войск. Абсолютно повсеместно нарушается право на профессию, ограничивается право гражданства. Это происходит везде”, - сказал Ханас.

Он отметил, что самая сложная ситуация с соблюдением прав на профессию у журналистов с украинскими документами, “потому что наличие украинского удостоверения является основанием для того, чтобы вас, например, безосновательно задержали”.

По его словам, есть также нарушение права на свободу передвижения. “Наши мониторы-волонтеры передвигались в одиночку различными путями, не рисковали ехать группой, потому что могут задержать прямо в поезде, обыскать, забрать вещи, технику. То же касается потери имущества. Часто забирают флешки, другие носители информации, чтобы информация не просочилась через границу. Мы то же самое можем говорить о свободе совести. Это задержание священников разных конфессий. Это резкий всплеск антисемитизма - появились надписи на синагогах...”, - рассказал Ханас.

Относительно мониторинга ситуации 16 марта, во время референдума в Крыму, то он отметил, что свое виденье миссия изложит в итоговом отчете, поскольку “пока в действительности трудно сказать, что происходило в тот день”. “Потому что кто хотел - тот регистрировался, кого хотели - того информировали, кого хотели - допускали на избирательные участки. Журналистов не допускали на определенные участки...”, - сказал Ханас.

Он сказал, что вся информация будет систематизирована вместе с видеодоказательствами, свидетельствами очевидцев и передана Уполномоченному по правам человека в Украине.

Координатор проектов ИЦ «Майдан Мониторинг» обратил внимание, что президент России Владимир Путин сказал президенту США Бараку Обаме, что "проведение крымского референдума полностью отвечало нормам международного права и Устава ООН". “В то же время мониторы соблюдения прав человека имеют все основания утверждать, что ситуация в АР Крым однозначно характеризуется как определенная Конвенцией ООН о защите гражданского населения в условиях войны, а именно: частичная оккупация территории страны, в случае, когда этой оккупации не оказывается никакое вооруженное сопротивление. Соответственно как действовать, как трактовать в этих условиях ситуацию — трудно сказать, потому что это впервые в современной истории и впервые с этим сталкивается Украина”, - заявил Ханас.

Представитель офиса Уполномоченного ВР по правам человека Богдан Крикливенко прибавил, что мониторинговый проект проходит при поддержке омбусмена.

“Очевидно, что такие инициативы не могут не иметь поддержки, мы их полностью поддерживаем. Потому что тот массив нарушений, которые сейчас наблюдаем, - его охватить силами одной организации практически нереально”, - отметил он.

Крикливенко прибавил, что региональное представительство Уполномоченного работает в Симферополе, но зафиксировать все нарушения практически невозможно. “Поэтому как такие проекты, так и наше сотрудничество с находящимися там сейчас индивидуальными экспертами, с журналистами, оно продолжалось, продолжается и будет продолжаться. И мы в постоянном контакте обмениваемся информацией, чтобы максимально быстро принимать решения, реагировать, поскольку мы видим, что есть определенная задержка в принятии решений по Крыму и мы не на один шаг отстаем, я имею в виду официальные органы власти, а на несколько”, - прокомментировал Крикливенко.

По его данным, омбудсмен Валерия Лутковская также посещала Крым две недели тому назад, когда там еще не был настолько строгий режим. После этого она посещала Херсон и приграничные районы с Крымом, где сейчас расположено 6 промежуточных миграционных пунктов, чтобы регистрировать выезжающих людей из Крыма и оказывать им необходимую координационную помощь.

«Мы видим, что пласт проблем только поднимается, и каждый день информация, которую мы получаем, она, к сожалению, не оптимистичная, а лишь показывает, что мы еще только в начале того айсберга, который мы увидим, и того массива нарушений прав, который будет осуществляться в отношении находящихся там украинских граждан”, - заявил представитель офиса омбусмена.

Присутствующий на пресс-конференции эксперт ИЦ «Майдан Мониторинг», представитель Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов согласился из Крикливенком в том, что это только начало: “Мы переживаем первый этап, который, наверно, в ближайшее время подойдет к своему завершению. Возможно, на улицах городов (Крыма) будет меньше вооруженных людей, но проблемы только начинаются. И в ближайшее время мы станем свидетелями того, как конфликт перейдет на уровень граждан. На втором этапе к нарушениям прав человека базовых, которые возникли в результате правового вакуума и отсутствия работы официальных правоохранительных, правовых институтов, добавятся еще элементы гражданского конфликта”. В частности, по его словам, из-за истерии и состояния общества в Крыму не исключены в дальнейшем, например, травля людей за украинский язык или мнимый украинский акцент, поджоги имущества соседей, вместо персональных угроз крымским татарам факты насилия и т. п.

Эксперт считает, что сейчас необходимо усиливать офис омбудсмена в Крыму и создание широкой мониторинговой сети.

Как отмечалось на пресс-конференции, мониторинговая миссия в Крыму продолжается и осуществляется при поддержке программы „Верховенство права“ Международного фонда „Возрождение“ и добровольных пожертвований граждан Украины.