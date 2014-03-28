В Украине стартовал ежегодный конкурс детского творчества «Урок сказки» среди социально незащищенных детей

Киев. 28 марта. УНИАН. Всеукраинская общественная организация «Детство» открыла шестой ежегодный всеукраинский конкурс «Урок сказки» для социально незащищенных категорий детей.

Об этом председатель Всеукраинской общественной организации «Детство» Татьяна Сучкова сообщила на пресс-конференции УНИАН.

«Сегодня я провозглашаю открытым конкурс детского творчества «Урок сказки» Всеукраинского социального проекта «Праздник детских мечтаний» на 2014 год», - сказала она.

Сучкова отметила, что «Урок сказки» был основан 6 лет назад, созданы 7 номинаций, среди которых «Золотые ручки»; «Сказочный художник»; «Литературное творчество»; «Волшебный голос», в этом году была введена новая номинация – на лучшее костюмированное шоу «Парад сказок».

«Проводится внутренний конкурс по городам и регионам, есть внутренние жюри, и существуют уже центры организации «Детства» по регионам – в Одессе, Николаеве, Херсоне, Харькове и других городах, активные представители общественной организации проводят полуфиналы и отборочные туры», - сообщила она.

«Все победители поступают в Киев, и здесь уже жюри осматривает работы и уже по номинациям предоставляет им премии. Дети-победители получают от денежной премии до путевки, а самые талантливые выступают на гала-концерте, который будет проходить в декабре, где артисты предлагают им творческую помощь, чтоб они дальше реализовывались», - отметила Сучкова.

Также она сообщила, что ВГО «Детство» сотрудничает с Министерством образования и науки, Министерством социальной политики в вопросе помощи социально незащищенным категориям детей.