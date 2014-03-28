Вкладчики банка “Форум” призывают руководство НБУ и банка предоставить план выхода банка из кризиса.

Киев. 28 марта. УНИАН. Вкладчики и клиенты проблемного банка “Форум” просят руководство Национального банка Украины и собственников банка предоставить конкретные шаги по возобновлению работы банка и выхода его из кризиса, сообщил в ходе пресс-конференции в УНИАН глава инициативной группы вкладчиков и клиентов банка Павел Сидоренко.

“Мы хотим видеть конкретные шаги и действия по возобновлению работы банка”, - сказал он.

По словам Сидоренко, инициативная группа провела несколько встреч с главой НБУ Степаном Кубивым, временным администратором банка Натальей Соловьевой, с основным акционером банка «Смарт-Холдингом» и непосредственно с народным депутатом Вадимом Новинским.

“Все стороны декларировали общее видение дальнейшей судьбы банка, что банк должен жить и работать. Все стороны выступают за возобновление работы банка”, - сказал глава инициативной группы и отметил, что конкретных решений и действий так и не было принято.

Сидоренко сообщил, что сегодня состоятся всеукраинские сборы вкладчиков и клиентов банка, на которые были приглашены все стороны.

“Мы надеемся, что они выйдут и расскажут о своих дальнейших действиях”, - сказал он и добавил, что по непонятной причине стороны до сих пор так и не договорились.

Глава инициативной группы отметил, что закон о Фонде гарантирования вкладов предусматривает несколько возможностей сохранения банка, таких как создание переходного банка, привлечение инвесторов, национализация банка. Также, по его словам, одним из вариантов выхода из ситуации может быть решение о финансовой поддержке банка со стороны собственников и регулятора.

“Нас устраивает любой вариант, который гарантирует сохранение наших вкладов, но путь национализации и привлечения инвесторов - очень долгий”, - сказал Сидоренко и отметил, что создание проблемного банка не удовлетворит интересы всех вкладчиков.

Сидоренко сообщил, что Новинский в ходе встречи выразил готовность вливать деньги в банк, для того чтобы сохранить банк в своей собственности.

“Нас этот вариант устраивает тем, что он самый быстрый”, - сказал Сидоренко.

По его словам, крупные вкладчики банка готовы предоставить свое видение решения ситуации, а также готовы идти на реструктуризацию депозитов.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 14 марта ввел временные администрации в банки «Форум» и «Меркурий» сроком на 3 месяца, до 13 июня 2014 года, на основании решения НБУ о признании этих банков неплатежеспособными.

По состоянию на 1 марта банк «Форум» накопил 6,034 млрд грн убытка.

Фонд оценивает объем средств, которые могут быть возмещены вкладчикам за счет средств фонда, в 3,042 млрд грн, что составляет 57,59% общего объема средств физлиц в банке по данным отчетности.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского.

В 2013 году банк «Форум» получил 976,146 млн грн убытка, в то время как за 2012 год прибыль банка составила 4,284 млн грн прибыли.