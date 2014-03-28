Работники "Киевской крепости" просят КГГА не назначать директором музея Кулинича, который уже возглавлял это заведение

Киев. 27 марта. УНИАН. Сотрудники Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" просят столичную горгосадминистрацию не возвращать на должность директора заведения Вячеслава Кулинича, который возглавлял музей около 17 лет.

Об этом говорится в открытом обращении работников «Киевской крепости» к председателю КГГА Владимиру Бондаренко и руководству Департамента культуры КГГА, обнародованном на пресс-конференции в УНИАН.

В обращения отмечается, что Кулинич внедрял авторитарные методы работы, тогда как новый генеральный директор Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" Елена Ющенко начала коренные изменения в деятельности музея и сознании его сотрудников.

“Мы стали коллективом единомышленников, у которого появилась общая цель. Она заключалась в том, чтобы в корне изменить общественное отношение к нашему музею как к постоянному провокатору скандалов, сделать его интересным для посетителей, настоящей ячейкой культуры, каким и должен быть музей в 21 столетии”, - говорится в обращении.

Также в документе отмечается, что на сегодняшний день все показатели деятельности музея выше тех, которые были при Кулиниче. «Создаются новые выставки, обновляется основная экспозиция, ведется реальная научно-исследовательская работа, наведен порядок в финансово-хозяйственной части. Коллектив действительно вдохнул свежий воздух творческого поиска и почувствовал себя частью обновляемого общества», - сказано в обращении.

Сотрудники музея считают, что в случае возвращения Кулинича на должность директора будет уничтожено все, чего музей достиг за последние два года, и не только.

“Перестанет существовать тот коллектив, который поднимал музей из руин и выводил его на новый уровень. Увольнения неизбежны и, в первую очередь, из-за нежелания работать дальше под началом Кулинича”, - говорится в обращении.

Авторы документа просят руководство Департамента культуры КГГА «не сделать фатальную для музея ошибку», назначив Кулинича директором заведения, а также просят самого Кулинича не возвращаться.

В свою очередь, присутствующая на пресс-конференции генеральный директор "Киевской крепости" Елена Ющенко отметила, что коллектив возмутило то, что Кулинич не поговорил нормально с людьми, а пришел с группой поддержки и выдвинул ультиматум о необходимости выделения ему кабинета.

Председатель профкома музея Валентина Мельник заметила, что сначала коллектив поддерживал все нововведения Кулинича, в том числе относительно реконструкции музея. Но потом, по словами Мельник, его "занесло", и стиль правления превратился в авторитарный. Поэтому коллектив даже не принимал участия в судебных заседаниях, где Кулинич пытался вернуть себе должность. И даже сейчас он не попытался наладить контакт с коллективом, поэтому люди приняли решение, что хотят продолжить свою работу под руководством Ющенко, отметила Мельник.

Как сообщал УНИАН, Кулинич был уволен с должности руководителя «Киевской крепости» летом 2012 году года, проработав в «Киевской крепости» около 17 лет.

Кулинич сразу заявил, что считает незаконным приказ Главного управления культуры КГГА (сейчас - Департамент культуры КГГА) о его увольнении. В связи с этим он обжаловал приказ в Окружном административном суде Киева.

Кроме того, по словам Кулинича, приказ о его увольнении был издан с нарушением закона, поскольку он в это время болел.

В свою очередь, начальник Главного управления культуры КГГА Светлана Зорина настаивала на законности увольнения Кулинича с должности директора музея "Киевская крепость".

14 мая 2013 г. Апелляционный суд Киева своим решением восстановил Кулинича в должности руководителя музея.

20 мая Кулинич заявил, что его не пускают на рабочее место по “звонку” из Департамента культуры Киевской городской государственной администрации.

13 марта 2014 года столичный апелляционный суд вынес очередное решение о восстановлении Кулинича в должности директора «Киевской крепости».