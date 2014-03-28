Перевозчики Киевской области призывают власть уволить подозреваемых в коррупции чиновников

Киев. 28 марта. УНИАН. Инициативная группа автомобильных перевозчиков Киевской области призывает власть уволить чиновников Киевской облгосадминистрации, отвечающих за организацию пригородных пассажирских автоперевозок в области, считая, что они замешаны в коррупции.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители инициативной группы автоперевозчиков Киевской области во главе с Богданом Хмельницким, руководителем Всеукраинской общественной правозащитной организации "Объединение Богдана Хмельницкого".

По их словам, чиновники за взятку могут предоставить лицензию на осуществление пассажирских перевозок, даже если перевозчик не имеет собственных автобусов и без его участия в конкурсных торгах на право использования автобусных маршрутов межгородского сообщения, как того требует действующее законодательство.

По словам главы ВОПО "Объединение Богдана Хмельницкого" , который выступает правозащитником около 120-ти перевозчиков Киевской области, именно таким образом чиновники способствовали приходу на этот рынок одесской компании «Север-транс», тогда как 11 перевозчиков, много лет подряд осуществлявших пассажироперевозки, были лишены права заниматься перевозками на определенных маршрутах в пользу данной компании.

«Вот так и произошло: 11 перевозчиков, которые 18 лет ездили на маршрутах, у них одним махом выиграла компания «Север-транс», это Пальчук и Максименко. Работники облгосадминистрации продали им этот маршрут, по нашим подсчетам, за 0,5 млн долл... Максименко до сегодняшнего дня, учитывая два уголовных дела и еще два, которые должны объединиться в одно производство, до сих пор находится в облгосадминистрации и до сих пор управляет этими схемами. Пальчук также сейчас занимает свою должность и руководит этим процессом... Поэтому наше требование, требование перевозчиков, - этих двух человек нужно уволить и возбудить уголовное дело по всем их деяниям", - заявил Хмельницкий.

Также он рассказал о коррупционных действиях чиновников, отвечающих за организацию пригородных пассажирских автоперевозок в Киевской области. По словам Хмельницкого, это заместитель главы Киевской ОГА Владимир Максименко и заместитель начальника управления инфраструктуры и туризма Киевской ОГА Вячеслав Пальчук, которые, в частности, требуют денег от перевозчиков.

"Есть Пальчук, Максименко, которые, по нашим подсчетам, зарабатывают по 899 тыс. долл. за конкурс. Перевозчик обязан с каждого автобуса заплатить по 1 тыс. долл. Если у перевозчика три автобуса, то он должен заплатить не тысячу, а две, чтобы выиграть маршрут. Кроме того, 15 тыс. долл. в среднем за маршрут, каждый месяц по 100 грн с автобуса и процент – как минимум 30%, как максимум 50% с доли бизнеса", - уточнил Хмельницкий.

Присутствовавшая на пресс-конференции представитель инициативной группы Нина Демиденко сообщила, что, начиная с 2012 года, в результате коррупционных действий этих чиновников обанкротились около 20 перевозчиков.

"С 2012 года чиновники Киевской облгосадминистрации разработали и воплотили в жизнь ряд коррупционных схем, результатом которых является полное перераспределение рынка пассажирских перевозок – на автобусных маршрутах общего пользования благодаря этим рейдерским схемам уже обанкротились около 20 перевозчиков. Данные должностные лица полностью игнорируют требования действующего законодательства... Победителями конкурса признаются те перевозчики, которые имеют какие-то договоренности с указанными лицами... Эта схема существует и по сей день, мы с ней боремся", - сообщила Демиденко.

Кроме того, Хмельницкий сообщил, что перевозчики направили коллективное обращение к главе Киевской ОГА Владимиру Шандре, главе Антикоррупционного бюро Украины Татьяне Черновол, а также министру внутренних дел и руководству Генпрокуратуры Украины с просьбой вмешаться в ситуацию.

Также представители инициативной группы заявили о создании общественного движения под названием "АвтоМайдан-перевозчик", которое призывает перевозчиков объединиться с целью совместной борьбы с коррупцией в данном секторе.

В свою очередь, присутствовавший на мероприятии представитель координационной рады Майдана, представляющий сектор антикоррупционных программ, Дмитрий Павличенко сообщил о подготовке законодательной базы и персональных списков коррупционеров, в которые войдут все недобросовестные чиновники.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года автоперевозчики Киевской области обвинили Киевскую облгосадминистрацию в непрозрачном проведении конкурсов по распределению маршрутов, соединяющих пригородные населенные пункты Киевской области - Боярку, Ирпень, Васильков, Вишневое с Киевом.

В августе 2012 года водители пригородных маршрутов Киева заявили о готовности выйти на акции протеста, требуя отменить недавно проведенный Киевской областной администрацией тендер, в результате которого они могут потерять право на обслуживание 178 областных пассажирских маршрутов.

После смены власти в Украине экс-глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Шандра возглавил Киевскую областную государственную администрацию согласно указу и.о. президента Александра Турчинова, который уволил с данной должности Анатолия Присяжнюка.

Согласно данным Федерации работодателей Украины (ФРУ), объем взяток, которые украинский бизнес был вынужден платить чиновникам, достиг 160 млрд грн в год, а уровень коррупционных сделок в 2013 году составил порядка 14% объема ВВП страны.