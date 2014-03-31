Производитель стройматериалов «Валькирия» просит власть пресечь попытку отчуждения активов предприятия

Киев. 31 марта. УНИАН. Производитель стройматериалов компания «Валькирия» (г. Киев) намерена обратиться к украинским властям с просьбой предотвратить попытку незаконного отчуждения производственных помещений предприятия.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор «Валькирии» Александр Бурлаченко.

«Мы по завершении пресс-конференции будем подавать заявление в высшую квалификационную комиссию судей Украины, чтобы оценили правильность и адекватность действий Хозяйственного суда. Мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру, в Комитет Верховной Рады по борьбе с коррупцией и организованной преступностью», - заявил Бурлаченко.

По его словам, необходимость такого обращения вызвана незаконным решением столичного Хозяйственного суда, который постановил вернуть производственные помещения предприятия, приобретенные еще в 2002 году, их предыдущему владельцу.

Как пояснил Бурлаченко, в 2002 году «Валькирия» приобрела производственные помещения на ул. Пуховской в Киеве у компании «Спецэнергобуд» - дочернего предприятия «Киевэнергобуда». По его словам, был заключен соответствующий договор купли-продажи. Таким образом с 2002 года «Валькирия» являлась собственником этих помещений и приступила к запуску производства, установке оборудования и т.д. Однако в 2006 году «Киевэнергобуд» обратился в Хозяйственный суд г. Киева с заявлением о признании договора купли-продажи данных помещений недействительным, мотивировав это тем, что они, как единственные учредители «Спецэнергобуда», не давали своего согласия на осуществление сделки купли-продажи в 2002 году. При этом Бурлаченко отметил, что в 2006 году руководство «Валькирии», опасаясь потери предприятия, было вынуждено пойти на подписание трехстороннего мирового соглашения с «Киевэнергобудом» и «Спецэнергобудом». По условиям этого соглашения, «Киевэнергобуд» признавал права «Валькирии» на помещения в случае перечисления за них суммы в 1 млн грн.

«Мы подписали мировое соглашение и перечислили им деньги. Таким образом, мы уже тогда второй раз оплатили эти помещения. Несмотря на это, в 2013 году «Киевэнергобуд» (сейчас компания находится в стадии ликвидации и ею руководит арбитражный управляющий), после 7,5 лет с момента заключения мирового соглашения, обращается в суд с заявлением о пересмотре постановления об утверждении заключенного между нами мирового соглашения. Свою позицию в суде они мотивировали тем, что представитель их дочернего предприятия «Спецэнергобуд» якобы не имел права подписи, не имел полномочий на подписание этого мирового соглашения», - пояснил Бурлаченко, отметив, что по итогам рассмотрения дела суд обязал «Валькирию» вернуть помещения непосредственно компании «Киевэнергобуд».

При этом, по его словам, суд не имел права даже рассматривать данное заявление, потому как, согласно украинскому законодательству, оспаривать подобные мировые соглашения можно только в течении первых 3 лет. Бурлаченко также обратил внимание на то, что в процессе рассмотрения дела суд игнорировал все заявления, ходатайства и возражения, которые подавали юристы «Валькирии».

«При этом нигде, ни в каких документах, ни суд, ни компания «Киевэнергобуд» не вспоминает о тех деньгах, которые мы им уплатили», - сказал Бурлаченко, высказав мнение, что эти деньги никто возвращать также не намерен.

Помимо этого, по словам гендиректора «Валькирии», вынося решение о возвращении помещений «Киевэнергобуду», суд не принял во внимание, что они находятся в ипотеке у банка.

«В 2007 году наше предприятие заключило ипотечный договор с «Райффайзен Банком Аваль». Естественно, юридический отдел банка проверял правомочность этих помещений, потому что без этого мы бы не подписали договор. Сейчас помещения находятся в залоге у банка», - добавил Бурлаченко.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции глава наблюдательного совета Всеукраинского общества производителей стройматериалов Иван Салий отметил, что такие решения украинских судов фактически ведут к уничтожению отечественного производителя. Он также пообещал, что ассоциация будет всячески поддерживать «Валькирию» в защите ее законных прав. В частности, Салий высказал намерение обратиться к главе люстрационного комитета Украины при Кабинете министров Егору Соболеву и к уполномоченному правительства по вопросам антикоррупционной политики Татьяне Черновол.

«Валькирия» - член нашего общества и мы обязательно будем ее защищать. Мы от общества обратимся и к Егору Соболеву и к Черновол», - сказал Салий.

Вместе с тем, гендиректор «Валькирии» заявил, что компания настроена решительно и будет бороться за свою собственность всеми доступными законными методами. В частности, юристы компании уже готовят подачу апелляции на решение суда.

Справка УНИАН. ООО «Валькирия» (г. Киев) создана в 1999 году. Предприятие занимается производством несъемной опалубки из пенополистирола для строительства домов. В 2013 году компания произвела около 300 домокомлектов. Выручка «Валькирии» составляет около 5-6 млн грн в год. Штат сотрудников предприятия состоит из 40 человек.