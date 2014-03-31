Аграрии вынуждены сокращать посевные площади под урожай 2014 года из-за нехватки финансовых ресурсов – эксперт

Киев. 31 марта. УНИАН. Нестабильная экономическая и политическая ситуация в Украине, дефицит финансовых ресурсов у аграриев и трудности с привлечением кредитных средств вынудили сельхозпроизводителей сократить посевные площади практически под всеми зерновыми и зернобобовыми культурами в 2014 году.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель бизнес-проектов информационного агентства «АПК-Информ» Родион Рыбчинский.

«Политическая ситуация, которая возникла в нашей стране в последние несколько месяцев и с которой серьезнейшим образом откорректировались экономические параметры работы предприятий и отраслей промышленности, стала причиной того, что сельхозпроизводители в этой ситуации не готовы идти на рекордные посевы яровых культур», - сказал Рыбчинский.

«В этом году по нашим оценкам под парами будет более 1 млн га против около 600 тыс. га в прошлом году. Соответственно, будут уменьшаться посевные площади под яровыми культурами», - сказал он.

Основными причинами сокращения посевных площадей под урожай 2014 года в стране, а также ожидаемого снижения урожайности возделываемых культур, по словам Рыбчинского, также стал рост стоимости материально-технических ресурсов, в том числе семян, топлива и средств защиты растений.

Вместе с тем, по словам директора департамента финансово-кредитной политики Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Баграта Ахиджанова, также присутствовавшего на пресс-конференции, в 2014 году аграрии намерены потратить на весенне-полевые работы 42 млрд грн, тогда как при условии выполнения всех технологических правил посева эта сумма должна была бы составить 52 млрд грн. При этом на сегодняшний день, по его данным, украинские сельхозпроизводители потратили на весенне-полевые работы 29 млрд грн.

«На сегодня из 42 млрд грн уже потрачено 29 млрд грн, а с 27 млн га пашни, которая прогнозировалась к посеву, работы проведены на площади почти 14 млн га», - сказал Ахиджанов.

При этом он подчеркнул, что банки продолжают финансировать аграриев, а объемы кредитования сельхозпроизводителей в этом году не уступают прошлогодним.

Как сообщал УНИАН, по прогнозу «АПК-Информ», урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2014 году может составить 57,3 млн тонн против 63 млн тонн, которые страна, по данным Государственной службы статистики, собрала в 2013 году.

Минагропрод прогнозирует, что в 2014 году яровые культуры будут посеяны на площади 18,5 млн га, в том числе яровые зерновые на 8,6 млн га. Сев технических культур, по оценкам ведомства, в этом году будет проведен на площади 6,4 млн га.

По данным Госстата, под урожай озимых культур и зеленый корм в 2014 году Украина засеяла 8,8 млн га, что на 4,4% меньше, чем под урожай 2013 года. Пересев озимых в этом году, по прогнозу Минагропрода, будет проведен на площади до 500 тыс. га.