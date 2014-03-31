Украинская социальная сеть WEUA будет запущена 1 апреля

Киев. 31 марта. УНИАН. Украинская социальная сеть WEUA, идея запуска которой была реализована в связи с информационной агрессией со стороны России, будет запущена с 1 апреля 2014 года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил журналистам основатель социальной сети Богдан Олиярчук.

«Социальная сеть WEUA будет запущена уже завтра, 1 апреля», - сказал он, призвав украинцев бойкотировать не только социальные сети ВКонтакте и «Одноклассники», но и товары российского производства.

«В настоящее время ведется информационная война. В течение нескольких месяцев мы наблюдаем, как черное называют белым, как тех людей, которые являются патриотами своей земли, называют фашистами и экстремистами», - добавил он.

Олиярчук отметил, что бета-версия сайта была запущена ещё год назад, но общий доступ для регистрации будет доступен с 1 апреля.

«Вся эта идея возникла еще год назад... Мы разработали бета версию сайта WEUA, у нас зарегистрировалось тысячи человек, десяток из них стали волонтерами», - сказал Олиярчук, уточнив, что после этого проект был приостановлен, и программисты начали разрабатывать новую версию сайта.

Он также сообщил, что в ближайшие 2 месяца в социальную сеть планируется привлечь больше 1 млн пользователей. При этом Олиярчук затруднился ответить, сколько денег уже было потрачено на запуск сайта.

«Мы пока не готовы сказать, сколько было потрачено на создание соцсети», - сказал он.

По словам основателя проекта, на сегодняшний день разработкой интернет-ресурса занимается 22 программиста, а серверы сайта размещены во Львове. Социальная сеть будет представлена на трех языках: украинском, российском и английском.

Как сообщал УНИАН, после оккупации российскими военными Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле было подписано соглашение о принятии АР Крым и Севастополя в состав России.

С момента оккупации Крыма на российском телевидении и в сети интернет началась мощная пропаганда против Украины. По словам заместителя секретаря СНБО Виктории Сюмар, российский контент содержит в себе признаки призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины и пропаганды войны.

В начале марта 2014 года по требованию Роскомнадзора в социальной сети ВКонтакте было заблокировано 13 сообществ, посвященных акциям протеста на Майдане Незалежности в Киеве, а также связанных с украинской националистической организацией «Правый сектор». Сообщества были заблокирована на территории Российской Федерации.