Представители Евромайдана предложили своего кандидата на должность главы Госземагентства

Киев. 31 марта. УНИАН. Представители Евромайдана обратились к министру аграрной политики и продовольствия Украины Игорю Швайке с предложением назначить главу профсоюза работников отрасли земельных отношений Дмитрия Филипчука на должность главы Государственного агентства земельных ресурсов, сообщили активисты на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы рекомендуем Дмитрия Филипчука на эту должность, он является специалистом в этой отрасли. Пусть руководит, а мы будем смотреть, чтоб не было коррупции там”, - сказал сотник 24-ой сотни Самообороны Майдана Тарас Усатенко.

По его словам, министр сам обратился к представителям Евромайдана с предложением выдвинуть кандидатуру на должность главы Госземагентства.

В обращении к Швайке, его авторы подчеркнули высокую коррумпированность в сфере управления земельным хозяйством и необходимость жесткого общественного контроля над деятельностью Госземагентства, а так же выразили свое доверие Филипчуку.

Справка УНИАН. Государственное земельное агентство Украины является центральным органом исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики по вопросам земельных ресурсов, топографической и картографической деятельности. Деятельность агентства координируется Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.