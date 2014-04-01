Общественная организация просит Турчинова упростить процедуру выдачи украинских паспортов проживающим в Украине россиянам

Киев. 1 апреля. УНИАН. Общественная организация «Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией» просит председателя Верховной Рады, и.о. президента Украины Александра Турчинова упростить процедуру выдачи украинских паспортов россиянам, которые долгое время проживают в Украине и готовы отказаться от российского гражданства.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН глава ОО «Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией» Алексей Косарев.

Он отметил, что к организации обратились граждане России, которые с 1996 года проживают на территории Украины, с просьбой помочь им получить украинские паспорта. По словам Косарева, это люди, которые работают в Украине, считают Украину своей родиной и не хотят уезжать в Россию.

«Просим Вас как гаранта Конституции Украины и спикера украинского парламента, рассмотреть возможность получения гражданами России украинских паспортов по упрощенной процедуре»,- отмечается в обращении организации.

В первую очередь Косарев предлагает выдавать паспорта тем россиянам, которые проживают на территории Украины длительное время. «Я думаю, что одним из критериев должен быть длительность их проживания в Украине и отказ от российского гражданства», - сказал он.

На вопрос, сколько россиян, проживающих в Украине, хотят получить украинский паспорт, Косарев ответил, что больше всего таких людей - в Луганской, Донецкой, Одесской области, а также в Киеве и западной Украине.

«Точное количество мы не знаем, но вчера мы подбивали статистику, это больше 100 человек на сегодняшний момент, кого мы можем, скажем так, идентифицировать», - сказал он.

По словам Косарева, организация готова помогать в сборе информации о таких людях.