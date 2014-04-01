Бакулину до сих пор не вручили сообщение о подозрении в рамках уголовного производства о коррупционных схемах в газовой отрасли – адвокат

Киев. 1 апреля. УНИАН. Бывшему председателю правления НАК “Нафтогаз Украины” Евгению Бакулину до сих пор не вручили сообщения о подозрении в рамках уголовного производства относительно коррупционных схем в газовой отрасли.

Об этом защитник Бакулина, адвокат Дмитрий Беляев заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«Уже пошли одиннадцатые сутки, как моего подзащитного незаконно удерживают под стражей. Поскольку до сих пор ни органы следствия, ни процессуальные руководители не смогли законным способом сообщить Бакулину о подозрении.

Даже в апелляционном суде 28 марта представитель прокуратуры признал, что Бакулину не вручено сообщение о подозрении надлежащим способом, но это нарушение не устранено и до сих пор. Были две попытки сообщить о подозрении Бакулину, одну попытку сделал следователь, который на это не уполномочен. В следующий раз - после заседания апелляционного суда, в вечернее время следователь пришел в СИЗО к Бакулину, и опять пытался вручить подозрение, составленное уже заместителем генерального прокурора, но и это действие было незаконным, поскольку сообщение о подозрении было составлено 27 марта, а вручалось вечером 28, тогда как закон четко требует, чтобы подозрение вручалось в день, когда оно составлено”, - сказал Беляев.

Кроме того, он добавил, что суд, приняв решение удерживать Бакулина под стражей, допустил ошибку: вместо того, чтобы употребить термин “удержание под стражей”, в судебном решении использовано “взятие под стражу”, а этого термина нет в действующем процессуальном законодательстве.