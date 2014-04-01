Решение суда о содержании Бакулина под стражей будет обжаловано в Евросуде по правам человека – адвокат

Киев. 1 апреля. УНИАН. В пятницу, 4 апреля, представитель экс-председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Евгения Бакулина адвокат Валентина Теличенко обжалует в Европейском суде по правам человека решение суда о содержании ее подзащитного под стражей.

Об этом Теличенко сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

Теличенко отметила, что в ходе избрания меры пресечения Бакулину было допущено ряд серьезных нарушений, которые придают ей уверенность в том, что Европейский суд по правам человека станет на сторону ее подзащитного.

“Нарушения во время задержания, когда человека пытаются сломать негуманным отношением к нему, очень подобны в отношении предыдущих заключенных, которые были признаны политическими. Речь идет о ночном судебном заседании, о невручении сообщения о подозрении в надлежащем порядке. Имеет место нарушение ст. 5 Европейской конвенции о порядке задержания на период досудебного и судебного следствия, а также нарушение ст.3”, - сказала Теличенко.

Также она выразила удивление, что достаточно профессиональные судьи, принимая решение об избрании меры пресечения Бакулину, избрали содержание под стражей.

“Если в известной истории судья Киреев - это был молодой судья, который мечтал стать через 5 лет избранным судьей, то в этой истории у нас два человека с административными должностями, которые не только мечтает остаться на этих должностях, но, наверное, мечтают и о повышении. Это и является механизмом давления на судей”, - сказала адвокат.

Также Теличенко считает, что коллегия судей, которая избирала меру пресечения Бакулину, не была назначена при помощи компьютера, а путем вмешательства человека.

“Кто-то из вас верит, что компьютер не такой умный, что, выбирая состав коллегии, вдруг выбрал председателя суда и его первого заместителя. Я в это не верю. Протокол компьютерного распределения не выдается заинтересованным сторонам для того, чтобы в ручном режиме можно было выбрать судей. То есть заказные решения как были, так и есть”, - сказала Теличенко.

Кроме того, она считает, что суд предложил Бакулину нереально большой размер залога, зная точно, что у ее подзащитного таких средств нет. Она отметила, что суд не изучал материальное состояние ее подзащитного, но в то же время предложил оплатить нереально большую сумму в 1,5 млрд грн залога.