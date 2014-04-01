Эксперты считают, что Киеву нужно не более 100 управленцев и муниципальная полиция

Киев. 1 апреля. УНИАН. Киеву не нужны районные советы, количество управленцев нужно сократить до 100 специалистов, а также в столице нужно организовать муниципальную полицию.

Такое мнение политтехнолог Сергей Гайдай высказал во время круглого стола на тему: “Какой должна быть власть в Киеве?”, организованного в УНИАН аналитическо-исследовательским центром “Институт города”.

“В Украине нет местного самоуправления вообще. Я так считаю. Мы живем в стране имитации. Местного самоуправления у нас нет, и если его нет, мне кажется, некстати его реформировать и как-то изменять... Та система управления и власти, которая досталась Киеву и всей Украине, – это советское наследие. Районные советы не нужны. Когда-то это были райкомы. Это «советщина». Нужно посмотреть, как самоуправление делается во всем мире, и адаптировать его к нам. Там в основе есть общество... Нужны специалисты, которые возьмут карту Киева и просто логично разделят ее на какое-то количество местных общин. Никакие районы нам не нужны. Должно быть достаточное количество жителей. Я считаю, что это где-то от 20 до 50 тысяч. Если так разделить, то в Киеве будет от 50 до 70 таких общин”, - сказал он.

Гайдай также выразил мнение, что в Киевсовете не должно быть 120 депутатов.

“Основная функция Киевсовета – контроль над командой мэра. Это должно быть, по моему мнению, специалистов 20, которые избираются открытым списком всеми киевлянами. И, конечно, у мэра должна быть своя муниципальная полиция, которая подчинена ему”, - сказал он.

Политтехнолог также убежден, что столице не нужно большое количество чиновников.

“Если подсчитать, сколько управленцев руководит городом Киевом, то это около 3 тысяч чиновников, если учитывать всех, кто работает в КГГА и по районным администрациям. Мы смотрели на опыт Нью-Йорка, который в десять раз больше Киева. Та команда, которая работает и руководит городом, – всеми коммуникациями, обеспечивает жизнедеятельность города, помещается в одном офисе. Это 40 управленцев, а общий офис – это 100 человек. Киеву больше 100 управленцев также не нужно. Когда, например, ты заходишь в КГГА, то видишь коридор и кабинеты, кабинеты. Так и в Кабмине, и в АП. Это все такая архаика. А это должно выглядеть, как центр управления полетами: одна-единственная комната, куда сходится вся информация в режиме онлайн по Киеву. Там должен быть дежурный по городу”, - добавил Гайдай.

В свою очередь, директор аналитическо-исследовательского центра “Институт города” Александр Сергиенко заметил, что тезисы, которые содержатся в законопроекте о столице Украины, являются революционными. В частности, по словам эксперта, в новой редакции закона предлагается воссоздать исполнительный комитет Киевсовета, отдельный от КГГА, который будет возглавлять мэр, избранный киевлянами. Вместе с тем, полномочия КГГА нужно ограничить наблюдательными и координационными функциями. Кроме того, предусматривается установление договорных отношений власти Киева с властью Киевской области.

“Надеюсь, что принятие закона о столице до избрания Киевского городского совета, до избрания Киевского городского председателя, создаст четкую власть общества в Киеве и отдельно исполнительный орган, который будет осуществлять координацию деятельности государственных учреждений местного уровня”, - сказал Сергиенко.