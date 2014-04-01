Реальные состояния должностных лиц во времена Януковича существенно превышали их задекларированные доходы - общественный мониторинг

Киев. 1 апреля. УНИАН. Общественный мониторинг выявил, что реальные состояния должностных лиц во времена президента Виктора Януковича существенно превышали их задекларированные доходы.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель мониторинговой кампании «Декларации без декораций» Анатолий Стоян, общественные активисты собрали и исследовали декларации 405 бывших должностных лиц центральных и региональных органов власти за 2011-2012 годы и сравнили их данные с тем, сколько на самом деле они имеют имущества, недвижимости и средств.

По словам Стояна, оказалось, что среди представителей центральных органов власти «лидером в стиле жизни», по сравнению с официальными доходами, был экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий: его состояние в 500 раз превышало декларируемые суммы, и составляло около 800 млн грн.

Следующим идет экс-заместитель министра обороны Андрей Игнатов, который в 2012 году получил свыше 2 млн грн дохода, а в банки вложил более 37 млн грн, что превышает задекларированные доходы в 17 раз.

Результаты исследования показали, что по совокупному доходу в пятерку «лидеров» входят: городской председатель Харькова Геннадий Кернес (более 16,3 млн грн), экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин (более 10,2 млн грн), бывший заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко (более 4,7 млн грн), экс-министр обороны Павел Лебедев (более 3,6 млн грн) и бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник (более 2,7 млн грн).

Самую большую сумму зарплаты в 2012 году получил экс-председатель НБУ Сергей Арбузов – более 1,7 млн грн.

Что касается земельных участков, то в этом вопросе «лидером» оказался Лебедев - он и члены его семьи владеют 61 участком общей площадью почти 700 тыс. кв. м. Также Лебедев владеет двумя самыми большими домами общей площадью более 1900 кв. м. Самыми большими квартирами – всего 6, общей площадью более 1300 кв. м – владеет семья экс-министра агропромышленной политики Николая Присяжнюка. Также Присяжнюк официально является самым богатым вкладчиком – сумма на его счетах в банках составляет почти 41 млн грн.

Комментируя результаты исследования, исполнительный директор Transparensy International Украина Алексей Хмара, отметил, что содержание деклараций около 18% бывших должностных лиц, доходы которых исследовали активисты, не соответствует их образу жизни.

Также активисты отметили, что намерены передать все имеющиеся материалы в правоохранительные органы для изучения, проверки и принятия соответствующих решений.

"Но мы убеждены, что наши данные на 100% достоверны", - отметили они, заверив, что также тщательным образом будут проводить сбор данных и относительно представителей новой власти, поскольку они, как и предыдущие должностные лица, "являются фактически выходцами с одного политического поля".

В свою очередь, начальник Антикоррупционного отдела Министерства юстиции Украины Андрей Кухарук сообщил, что чиновники указывают недостоверную информацию в декларациях о доходах, поскольку на сегодняшний день в законодательстве вообще отсутствует контроль над их имущественными декларациями, нет механизма выявления недостоверных данных, не предусмотрены санкции за неправдивые данные, а максимальный размер штрафа за неподачу декларации составляет лишь 435 грн.

Учитывая это, отметил Кухарук, сейчас разрабатываются нововведения на законодательном уровне, призванные урегулировать ситуацию, внедрить контроль и ответственность за неправдивое декларирование доходов, включая увольнение такого чиновника. Кухарук выразил надежду, что в июне такой законопроект будет внесен на рассмотрение парламента.