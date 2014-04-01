Потребительские кооперативы Киевской области планируют провести объединенный съезд

Киев. 1 апреля. УНИАН. Потребительские кооперативы Киевской области планируют в ближайшее время провести объединенный съезд, на котором будут решать проблемы, возникшие в работе кооперативов области в последнее время.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель кооперативов Анатолий Рогоза.

“В ближайшее время мы намерены провести объединенный съезд, где все вопросы и обсудим”, - сказал Рогоза.

По словам Рогозы, киевские потребительские кооперативы рассчитывают на поддержку новой власти в решении проблем, связанных с многолетней борьбой между профильными организациями. Он считает, что такая организация как Центральный союз потребительских обществ Украины (Укоопсоюз) не выполняет свои функции, более того, ущемляет права киевских кооперативов.

Рогоза также не исключает, что в случае отсутствия поддержки со стороны власти, представители кооперативов выйду пикетировать государственные учреждения.

Справка УНИАН. Укоопсоюз - всеукраинская некоммерческая организация, деятельность которой направлена на представительство и защиту интересов потребительских обществ, союзов и их членов в соответствующих государственных и международных организациях. Также Укоопсоюз отвечает за координацию действий членов кооперации и за развитие и продвижение кооперативных идей.