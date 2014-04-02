Отстраненный от исполнения обязанностей ректор медуниверситета им. Богомольца попал в больницу — общественный активист

Киев. 2 апреля. УНИАН. Отстраненный от исполнения обязанностей ректор Национального медицинского университета им. А.А.Богомольца Виталий Москаленко попал в больницу.

Об этом Владимир Санин, который представился общественным активистом, сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Москаленко должен был лично принять участие в пресс-конференции, однако, по словам Санина, ректор «попал в больницу после вчерашних событий в университете».

«Сейчас он в больнице. У него сложное состояние сердца», - сказал Санин.

Он сообщил, что «вчера было собрание, конференция трудового коллектива НМУ, на котором был поднят вопрос о голосовании за выражение недоверия ректору».

Санин добавил, что две трети трудового коллектива высказались против Москаленко, голосование было легитимным.

Однако, по словам активиста, конференция была «незаконно расширена людьми, которые сейчас раскручивают всю ситуацию вокруг университета». По его данным, более 40 человек были введены в состав конференции, чтобы «перевесить голоса преподавателей и студентов, которые были за Виталия Федоровича».

По его словам, ситуация вокруг университета «темная», студентов «организуют два бизнесмена, которые не имеют отношения к университету».

«По ситуации получается, что все очень похоже на рейдерскую атаку», - добавил активист.

Он также призвал Минобразования «не спешить узаконивать действия рейдеров и дождаться решения правоохранительных органов, суда относительно виновности или невиновности Виталия Федоровича в нарушении контракта».

На уточнение, что именно может интересовать рейдеров, Санин, в частности, отметил, что университет имеет множество зданий в Киеве, в частности, общежитие на улице Трехсвятительской в центре города и спортивный лагерь в Пятихатках.

В свою очередь и.о. начальника информационно-аналитического отдела НМУ Елена Антонюк отметила, что на некоторых студентов оказывалось давление с целью заставить в феврале принять участие в митинге против Москаленко с угрозами о «внесении в черный список недоверия».

«Для отстранения ректора Москаленко абсолютно не было оснований», - отметила она и добавила, что на конференции трудового коллектива не прозвучало обоснованных фактов нарушений со стороны ректора.

Кроме того, на вопрос УНИАН, находятся ли в настоящее время в университете посторонние люди, Санин отметил, что «постоянно в ректорате находятся посторонние лица».

«Это наемная охрана, неизвестно, откуда эти мужчины спортивного телосложения пришли в университет», - сказал он и добавил, что в здании университета также постоянно находится один из бизнесменов, которые, по словам Санина, имеют отношение к нынешним событиям в вузе.