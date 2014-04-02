КГГА обратится к Нацслужбе примирения по вопросу восстановления Кулинича в должности директора музея "Киевская крепость"

Киев. 2 апреля. УНИАН. Киевская городская госадминистрация решила обратиться в Национальную службу посредничества и примирения по вопросу восстановления Вячеслава Кулинича в должности директора Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" в связи с соответствующим решением Апелляционного суда.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор Департамента культуры Светлана Зорина.

Она сообщила, что Департамент получил письмо от коллектива музея, в котором работники заявляют, что в случае возвращения Кулунича на должность они объявят забастовку.

"На сегодняшний день мы имеем очень большой конфликт интересов между коллективом музея и восстановленным директором", - заявила Зорина, подчеркнув, что это не конфликт между директором Департамента культуры Зориной и Кулиничем. Она уверяет, что коллектив категорически против возвращения бывшего руководителя.

По словам Зориной, 2-3 дня назад она имела беседу с Кулиничем по поводу ситуации и ей не удалось уговорить его не возвращаться на работу в "Киевскую крепость".

"Мое собеседование с Кулиничем было довольно мирным. И я обратила внимание, что ситуация в стране на сегодняшний день кардинально изменилась. И если получается ситуация, при которой общество не хочет этого руководителя, руководитель разворачивается и уходит. Я предложила Кулиничу должность другого - директора Музея партизанской славы, но он сказал, что будет идти своим путем и будет добиваться своего, то есть возвращения на рабочее место", - рассказала Зорина.

По ее словам, несмотря на это, в Департаменте пришли к выводу, что не могут решить вопрос восстановления Кулинича, имея обращение от коллектива музея, и "на сегодняшний день не могут восстановить Кулинича в должности".

"Мы очень долго думали, как выйти из этой ситуации. Но в государстве создан комитет - Национальная служба посредничества и примирения для разрешения коллективного трудового спора. И сегодня в принципе мы завершаем процедуру, чтобы обратиться в эту службу посредничества для разрешения этого трудового спора. Потому я, как директор Департамента, не могу наступить на горло коллектива", - сказала Зорина.

Она отметила, что ситуация нестандартная. "Она, я бы сказала, будет трагической для музея при возвращении Кулинича", - заявила руководитель Департамента.

Также на пресс-конференции она обратилась к "группе поддержки Кулинича" из числа народных депутатов с просьбой "не топтать интересы музея". "Я понимаю, что на сегодняшний день к чиновникам в обществе отношение не очень мягкое и ласковое. Но в этой ситуации, это не проблема директора Департамента и Кулинича. Эта проблема - она вышла за эти рамки", - продолжила Зорина.

Как сообщал УНИАН, Кулинич был уволен с должности руководителя «Киевской крепости» летом 2012 года. Кулинич до этого увольнения проработал в «Киевской крепости» около 17 лет.

Кулинич сразу заявил, что считает незаконным приказ Главного управления культуры КГГА (сейчас - Департамент культуры КГГА) о его увольнении. В связи с чем он обжаловал приказ в Окружном административном суде Киева.

Кроме того, по словам Кулинича, приказ о его увольнении издан с нарушением закона, поскольку он в это время болел.

В свою очередь начальник Главного управления культуры КГГА Зорина настаивала на законности увольнения Кулинича с должности директора музея "Киевская крепость".

14 мая 2013 года Апелляционный суд Киева своим решением восстановил Кулинича в должности руководителя музея.

20 мая Кулинич заявил, что его не пускают на рабочее место по "звонку" из Департамента культуры Киевской городской государственной администрации.

13 марта 2014 года столичный апелляционный суд вынес очередное решение о восстановлении Кулинича в должности директора «Киевской крепости».

27 марта сотрудники Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" на пресс-конференции обнародовали обращение к столичной горгосадминистрации с просьбой не возвращать на должность директора заведения Кулинича.

В обращении отмечается, что Кулинич внедрял авторитарные методы работы, тогда как новый генеральный директор Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" Елена Ющенко начала коренные изменения в деятельности музея и сознания его сотрудников.

"Мы стали коллективом единомышленников, у которого появилась общая цель. Она заключалась в том, чтобы в корне изменить общественное отношение к нашему музею как к постоянному провокатору скандалов, сделать его интересным для посетителей, действительным центром культуры, каким и должен быть музей в XXI веке", - говорится в обращении.

Также в документе отмечается, что на сегодняшний день все показатели деятельности музея выше тех, которые были при Кулиниче. «Организовываются новые выставки, обновляется основная экспозиция, ведется реальная научно-исследовательская работа, наведен порядок в финансово-хозяйственной части. Коллектив действительно глотнуть свежий воздух творческого поиска и почувствовал себя частью обновляемого общества», - говорится в обращении.

Сотрудники музея считают, что в случае возвращения Кулинича на должность директора будет уничтожено все, чего музей достиг за последние два года, и не только.