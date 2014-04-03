Украина сможет ежегодно экономить 11,4 млрд евро на энергоресурсах за счет внедрения энергоэффективных проектов — эксперты

Киев. 3 апреля. УНИАН. Украина сможет ежегодно экономить 11,4 млрд евро, которые сейчас идут на оплату российского газа, за счет внедрения новых энергоэффективных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленности.

Об этом на пресс конференции в УНИАН сообщил координатор энергетической программы Национального экологического центра Украины (НЭЦУ) Артур Денисенко.

«Если меры по энергосбережению внедрить в промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг и жилищный сектор, это даст возможность ежегодно экономить около 11,4 миллиардов евро», - сказал Денисенко.

При этом он отметил, что эта цифра превышает стоимость импортированного из России газа и ядерного топлива в 2013 году.

По его словам, значительные затраты Украины на энергоресурсы связанны с большой энергоемкостью страны. Это означает, что при производстве одного вида продукции Украина использует ресурсов в 3-4 раза больше, чем это приходится в странах Европейского Союза.

Первоочередными мерами для экономии энергоресурсов, по словам Денисенко, является ликвидация перекрестного субсидирования потребления газа для населения, а также принятие закона об обязательном учете количества использованного газа, тепла и горячей воды.

Это мнение поддержала присутствующая на пресс-конференции эксперт по международным финансовым организациям НЭЦУ Елена Мискун, добавив о возможных сложностях при начале добычи сланцевого газа в Украине, на который возлагаются большие надежды в деле повышения энергонезависимости страны.

«Сланцевый газ до этих пор (в Украине - УНИАН) никто не добывал, потому что это было экономически невыгодно. Поэтому говорить, что он будет дешевле российского газа нельзя, так как его экономически более сложно добывать", - сказала Мискун.

По ее словам в Америке цена на сланцевый газ составляет 60 долл./тыс. куб. м, но там глубина бурения скважин 1-1,5 километров, при этом в Украине сланцевый газ из-за геологических особенностей может находиться на глубине 5 километров, а цена такого топлива будет около 550 долл./тыс. куб. м.

«Для того, чтобы такой газ транспортировать, необходимо построить большую сеть трубопроводов. Мы все знаем, сколько строятся трубопроводы, а там - на небольшой участок нужно десятки или сотни километров трубопроводов», - отметила Мискун.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк намерен профинансировать проект «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» общей стоимостью около 350 млн долл.

Проект предусматривает модернизацию коммунальных предприятий Винницы, Ивано-Франковска, Каменец-Подольского, Николаева, Харькова и Херсона, Днепропетровска, Кировограда, Чернигова и Донецка.

Начало реализации проекта запланировано на ІІ полугодие 2014 года. А срок его реализации – 6 лет.

Министерство регионального развития Украины в 2014 году планирует продолжить внедрение технологий, направленных на повышение энергоэффективности в отрасли теплоснабжения и экономии природного газа на предприятиях по производству тепловой энергии и горячей воды.