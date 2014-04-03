Киев. 3 апреля. УНИАН. Лидер движения "Третья украинская республика" Юрий Луценко заявляет, что задачей номер один является недопущение срыва президентских выборов в Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

Луценко выразил убеждение, что президент России будет делать все, чтобы сорвать президентские выборы.

"Выборы президента - это не только перезагрузка украинской власти, но и жизненная необходимость легитимизации украинской власти в глазах украинского общества и международного сообщества, поэтому вопрос номер один — не дать Кремлю сорвать выборы президента, которые начинаются 25 мая, и продолжатся, очевидно, во втором туре в июне”, - отметил Луценко.

Политик подчеркнул, что целью революции была не смена фамилий во власти, а изменение системы власти. “Поэтому это будут не выборы, в обычном смысле этого слова — это будет заключение контракта на строительство европейского дома... между обществом и будущим главой государства. Фактически все мы на Майдане вырвались из прогнившего советского барака УССР. Та страна погибла, когда упал памятник Ленину — мы покончили с УССР ”, - отметил он.

Луценко подчеркнул, что он, как и многие граждане, хотел бы услышать от претендентов на президентскую должность, - в том числе Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, - их виденье плана строительства новой страны. “Я категорически отбрасываю президентские гонки как дискуссию о том, как выглядит Юля, во что одет Петр, откуда вернулся Кличко. Это не выборы для страны, которая хочет иметь новое качество”, - отметил он. Он подчеркнул, что должна состояться конкуренция планов команд.

Луценко заметил, что только после того, как ознакомится с этими планами будет определяться относительно поддержки того или иного кандидата. “Это не значит, что я буду против Тимошенко или Порошенко, это не значит, что я за Тимошенко и Порошенко. Мое участие в избирательной кампании сводится к двум задачам: добиться и поддержать конкретные планы от одной из команд, не важно из какого лагеря они выйдут, важно, чтобы они отвечали задачам Майдана”, - подчеркнул Луценко.

Более того, он обещает, что будет побуждать и Тимошенко, и Порошенко к сотрудничеству. “Нам нужно объединение президента, премьер-министра, председателя Верховной Рады», - отметил он и прибавил, что такая идея «не только популярна в народе, но и была бы чрезвычайно важным ответом на планы Путина по дезорганизации Украинского государства”.

Кроме того, он высказался за необходимость проведения досрочных парламентских выборов, принятия новой Конституции, а также высказался за формирование новой политической силы, отвечающей современным требованиям.

Также он высказался категорически против влияния олигархов на украинскую политику. "Господину Фирташу и Левочкину я бы порекомендовал готовиться к беседе со стражами порядка с нашими и зарубежными, а не лезть в политику", - подчеркнул Луценко.