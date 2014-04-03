Министр юстиции призывает ВР принять закон о возобновлении доверия к судебной системе на ближайшей пленарной неделе

Киев. 3 апреля. УНИАН. Министр юстиции Павел Петренко призывает депутатов Верховной Рады Украины принять закон о возобновлении доверия к судебной системе на ближайшей пленарной неделе.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

«Я обращаюсь к представителям украинского парламента с просьбой, чтобы данный закон был принят на ближайшей пленарной неделе. Это необходимо как для украинцев, так и для самой судебной системы. Я убежден, что данный закон не может быть кардинально изменен по сравнению с той редакцией, которая была проголосована в первом чтении», - отметил Петренко.

«Законопроект о возобновлении доверия к судебной системе связан с проверкой действий судей, которые были вовлечены в политические репрессии и преследования, и через процедуру очистки судебной системы – возобновление доверия к этой системе», - подчеркнул он.

«Этот законопроект чрезвычайно важен, поскольку сегодня уровень легитимности судебной системы близок к нулю, общество не воспринимает суды. К сожалению, это вина, в первую очередь, власти, мы понимаем, что это ошибки предыдущего режима, который фактически пытался создать ручной суд, но это и вина самого судебного корпуса и тех судей, которые вопреки закону и Конституции выполняли преступные указания представителей предыдущей Администрации Президента», - сообщил министр.

«Я являюсь глубоким сторонником того, чтобы данный закон был принят как можно скорее», - заявил он.

Петренко констатировал, что «без проведения люстрации относительно тех судей, прокуроров, следователей и других государственных чиновников, которые принимали участие в преследовании и репрессиях граждан, которые фактически грабили бюджет, мы не сможем двигаться дальше».