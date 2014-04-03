Закон об НДС на лекарственные средства был принят с грубыми нарушениями - юрист

Киев. 3 апреля. УНИАН. Закон о введении НДС на лекарственные средства был принят с грубыми нарушениями.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН юрист в области фармацевтического права Дмитрий Алешко.

По его словам, эта проблема требует срочного решения на уровне правительства.

«Данный закон был принят с грубыми нарушениями процедуры. Согласно 4-й статье Налогового кодекса, любые изменения относительно налогов вступают в силу со следующего бюджетного года, то есть с 1 января 2015 года. Эта норма была проигнорирована. Более того - редакция закона, который был принят, существенно отличается от редакции закона, который был внесен в сессионный зал. Проблемы при подготовке законопроекта, в частности ошибки в нормотворчестве, привели к тому, что таможенные органы на сегодняшний день не трактуют, что НДС составляет 7%, а пока требуют от импортеров НДС в размере 20%», - отметил Олешко.

По мнению председателя подкомитета Верховной Рады по вопросам развития фармации Андрея Шипко, внедрение НДС на лекарственные средства является преждевременным, «это новшество провоцирует подорожание лекарств и ударит по карманам украинцев».

«С 1 апреля этого года вступили в силу фискальные нормы, согласно которым лекарственные средства в Украине облагаются налогом налогом на добавленную стоимость по ставке 7%. Такое форсированное внедрение НДС на лекарства создает коллапс на фармацевтическом рынке, участники которого не готовы технически к новым требованиям налогового администрирования», - сказал Шипко.

По его словам, данные фискальные изменения не распространяют применение 7-процентной ставки НДС на ввоз лекарств в Украину, следовательно они автоматически подпали под налогообложение НДС на общих основаниях – по ставке 20%.

«Импортеры приостанавливают грузы на таможенной границе. Это может привести к исчезновению значительного количества лекарственных средств из аптек и больниц», - сказал Шипко.

Он сообщил, что инициировал отсрочку этой законодательной нормы, и призвал коллег-депутатов, чиновников Минздрава, общественных деятелей поддержать эту инициативу.

«Наполнение бюджета сегодня очень важно, но нужно быть осторожными со всем, что касается здоровья человека», - заявил Шипко.