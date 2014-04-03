Депутат инициирует отсрочку введения НДС на лекарства

Киев. 3 апреля. УНИАН. Народный депутат, глава подкомитета по вопросам фармации Комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады Андрей Шипко инициирует отсрочку введения налога на добавленную стоимость на лекарственные средства в Украине в связи с неготовностью участников фармацевтического рынка к новым требованиям налогового администрирования. Об этом он сообщил журналистам сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«В ближайшее время инициатива будет рассмотрена в Верховной Раде, и я буду настаивать на ее неотложном принятии. Наполнение госбюджета — это очень важно. Но нам нужно быть осторожными с вещами, которые могут отразиться на здоровье людей», - сказал Шипко.

При этом депутат не смог назвать конкретный срок необходимой отсрочки. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с Министерством финансов по определению данного срока.

Шипко сообщил, что с 1 апреля 2014 года вступили в силу фискальные нормы, согласно которым лекарственные средства в Украине облагаются НДС в размере 7%.

«Эта новация провоцирует подорожание лекарств и ударит по карманам сотен тысяч украинцев», - сказал Шипко.

Народные депутат также подчеркнул, что форсированное внедрение НДС на лекарства ударит не только по пациентам, но и по всему фармрынку, так как его участники технически не готовы к новым условиям налогового администрирования.

В свою очередь, юрист в отрасли фармацевтического права Дмитрий Алешко сообщил, что фискальные изменения по взиманию НДС в размере 7% не распространяются на ввоз лекарств в Украину, в связи с чем они автоматически попадают под обложение НДС на общих условиях, то есть по ставке 20%.

«В статье, где указано 7%, написано «поставка», а должно быть написано «ввоз на таможенную территорию Украины и поставка», тогда бы ввоз облагался по ставке 7%. А так как не указано — действует общая ставка 20%», - сказал Алешко, добавив, что из-за этого импортеры вынуждены приостановить грузы на таможенной границе.

Вместе с тем, участники пресс-конференции считают, что вводить данный налог необходимо, но с учетом всех доработок и изменений.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону «О предотвращении финансовой катастрофы», опубликованному в газете «Голос Украины» и вступившему в силу 1 апреля, вводится НДС в размере 7% на операции по поставкам лекарств.

По оценкам ассоциации «ФармУкраина», введение НДС на лекарства может привести к существенному подорожанию медикаментов и даже коллапсу фармрынка страны. Вместе с тем, министр финансов Александр Шлапак заявил, что введение НДС на импорт и первичную продажу лекарственных средств в размере 7% не приведет к росту цен на препараты.

Министр пояснил, что цены можно удержать за счет понижения рентабельности тех, кто на этом зарабатывает. По его словам, импортные лекарства завозились посредниками на территорию Украины с 300-процентной рентабельностью, при этом они были освобождены от уплаты НДС, а украинские производители были вынуждены закладывать все составляющие в себестоимость продукции, ведь НДС им не возмещается.