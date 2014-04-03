Эксперты и общественные активисты призывают правительство продолжать повышение акцизов на табачные изделия

Киев. 3 апреля. УНИАН. Эксперты поддерживают повышение акцизов на табачную продукцию и призывают украинское правительство продолжать повышение до достижения европейского уровня цен.

С таким заявлением в ходе пресс-конференции в УНИАН совместно выступили представители Министерства здравоохранения и общественных организаций по борьбе с курением.

В частности, координатор коалиции «За свободную от табачного дыма Украину» Анна Гопко похвалила решение о повышении ставок акциза на табачные изделия, принятое Верховной Радой в конце марта 2014 года.

«Повышение акциза на сигареты на 25% можно считать общей победой, но не стоит на этом останавливаться, учитывая, что Соглашение об ассоциации Украины и Европейского Союза предусматривает постепенное сближение акцизных ставок на табачные изделия», - сказала Гопко.

По данным Минздрава, в странах ЕС минимальный акциз на пачку сигарет составляет 1,2 евро, и до 2018 года будет увеличен до 1,8 евро за пачку, в то время как полная цена пачки сигарет средней ценовой категории в Украине составляет меньше 1 евро.

«Пачка сигарет должна стоить как в Польше, Румынии, Болгарии - не очень богатых странах ЕС - примерно 40 гривень», - сообщил заведующий отделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Министерства здравоохранения Константин Красовский.

По его словам, дальнейшее повышение акцизов на табачную продукцию в Украине должно стимулировать украинцев бросить курить, и, одновременно с тем, будет существенно наполнять государственный бюджет, что произошло в странах Восточной Европы, которые при вступлении в Европейский Союз вынуждены были, в частности, поднять ставки акцизов на алкоголь и табачную продукцию.

Благодаря повышению ставок табачных акцизов в 2008-2013 гг., доходы государственного бюджета Украины выросли в 7 раз - до 17,9 млрд грн в год при сокращении реализации до 75 млрд с 124 млрд сигарет за указанный период.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля вступил в силу Закон Украины о предотвращении финансовой катастрофы и создании условий для экономического роста в Украине, разработанный Кабинетом министров и принятый Верховной Радой в конце марта 2014 года.

Согласно закону, в Украине вводятся новые ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию (25-42,5%), акцизов на топливо (вводятся две ставки сборов: для низкокачественного топлива (евро - 2,3) - 128 евро, для высококачественного (евро - 4,5) - 98 евро), акцизов на импортные автомобили.