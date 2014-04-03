Юристы призывают не торопиться с принятием люстрационного закона без согласования с экспертами

Киев. 3 апреля. УНИАН. Представители ВОО "По защите прав человека" и Общественного совета по проведению люстрации призывают не торопиться с принятием люстрационного закона без согласования с экспертами с тем, чтобы сделать невозможным нарушение прав граждан, закрепленных в Конституции и законах.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили адвокаты Анна Колесник и Леонид Антоненко.

По словам Колесник, все существующие на сегодняшний день законопроекты о люстрации "конфликтуют не только с Конституцией, но и законами Украины", предлагаемые для люстрации инструменты проблематичны и не всегда справедливы.

Адвокат подчеркнула, что при освобождении от должностей необходимо изучить каждый факт нарушений, если такой был. "А освобождать от должности людей, которые имеют опыт, только по тому, что они работали при власти Януковича, и назначать вместо них новых - это неправильно", - сказала Колесник.

В свою очередь Антоненко заметил, что "в списочном увольнении мы смысла не видим - такое увольнение можно обжаловать в суд".

По его словам, так же в Конституционный Суд могут обратиться уволенные судьи, поскольку их увольнение регламентируется Конституцией.

Кроме того, адвокаты заявили, что в случае вынесения позитивных решений по увольнению судей, правоохранителей, должностных лиц и их восстановлению в должностях есть опасность бюджетных расходов в виде компенсаций.

При этом эксперты отметили, что в люстрационном законе должен быть предусмотрен так называемый люстрационный реестр, прямой доступ к заседаниям люстрационных комиссий, в том числе с помощью технических средств, четко определены и прописаны критерии люстрации и тому подобное.

"Мы понимаем, что граждане хотят видеть наказание для тех, кто незаконно действовал, но здесь не нужно торопиться. Нужно учесть мнения и предложения экспертов", - сказали юристы, представители ВОО "По защите прав человека" и Общественного совета по проведению люстрации.