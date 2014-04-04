Общественная организация призывает власти отправить в отставку подозреваемых в коррупции служащих из органов МВД

Киев. 4 апреля. УНИАН. Общественная организация “Антикоррупционное бюро Украины” призывает власти Украины отправить в отставку из органов министерства внутренних дел служащих, подозреваемых в коррупции, в том числе тех, которые занимают руководящие должности.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель «Антикоррупционного Бюро Украины» Виктор Швец.

“Мы сейчас добиваемся отставки этих людей, связанных с коррупционными схемами. Но сейчас мы видим, что ни один начальник райотдела города Киева не уволен. Это те же самые люди, которые не отказываются от взяток. Например, они продолжают “крышевать” игорный бизнес”, - сказал Швец.

По его словам, игорный бизнес в Украине наносит существенный урон и самим гражданам, которые зависят от азартных игр, и госбюджету страны. В частности, по его словам, в бюджет Украины поступает только 7% от реального оборота игорного бизнеса в стране.

“Бюджет получает где-то 7% от оборота. ... Только в Киеве теневая сторона этого бизнеса составляет 1 млрд долл., когда бюджет Киева чуть больше”, - отметил Швец.

При этом, по данным его организации, государственные лотереи, в которых присутствует коррупционная составляющая, также «крышуются» госслужащими, в частности, работниками правоохранительных органов и несколькими народными депутатами, имена которых Швец назвать не захотел.

Как сообщал УНИАН, после прихода на должность и. о. министра внутренних дел Арсен Аваков заявил о необходимости провести немедленные кадровые изменения, пересмотрев кандидатуру каждого служащего ведомства, каждого руководителя и начальника.

Вместе с тем, в конце марта общественные активисты вышли на пикетирование МВД Украины с требованием изменить кадровую политику ведомства. По их словам, когда начались кадровые назначения в системе МВД, “мы поняли, что наступаем на те же грабли, на которые всегда наступали”. Людей, которые пришли на митинг, возмутила кулуарность назначений на должности в системе органов МВД.